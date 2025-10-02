ETV Bharat / state

गांधी जयंती : बीकानेर का प्रमुख बाजार...नाम 'महात्मा गांधी' का, पहचान 'किंग एडवर्ड' से, जानिए वजह...

बीकानेर में एक ऐसी प्रमुख सड़क है, जिसका नामकरण 1960 में गांधीजी पर किया, लेकिन अब भी ब्रिटिश के नाम से जानी जाती है.

Mahatma Gandhi Marg in Bikaner, which is called KEM Road
बीकानेर का महात्मा गांधी मार्ग, जो केईएम रोड कहलाती है (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 8:29 AM IST

3 Min Read
बीकानेर: आजादी की लड़ाई के महानायक महात्मा गांधी के नाम पर देशभर में विभिन्न योजनाएं चलती है. स्वतंत्रता के बाद किसी न किसी शहर, रास्ते, चौराहे, कॉलोनी का नामकरण गांधीजी की याद में किया गया. हर शहर-कस्बे में गांधीजी के नाम पर सड़कें और चौराहे बने. बीकानेर शहर भी इनमें हैं, जहां आजादी के बाद प्रमुख बाजार के रास्ते का नाम महात्मा गांधी मार्ग किया गया. आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि प्रमुख बाजार का नाम भले महात्मा गांधी मार्ग किए छह दशक से ज्यादा बीत गए लेकिन इसकी पहचान आज भी एक अंग्रेज के नाम पर है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बापू के नाम से जुड़ी ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

1960 से अब तक का सफर: यह कहानी बीकानेर शहर के सबसे प्रमुख व्यावसायिक मार्ग के रूप में प्रचलित केईएम (KEM) रोड की है. रियासतकाल में ब्रितानी किंग एडवर्ड 1875 में बीकानेर आए तो इस सड़क का नामकरण उनकी याद में किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड (KEM ROAD) किया गया. देश आजाद हुआ तो 1960 में इस सड़क का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से बदल दिया गया. केईएम रोड को महात्मा गांधी मार्ग कर दिया. यह बात और है कि 65 साल बाद भी यह केईएम रोड नाम से ही प्रचलन में है. यहां अधिकांश दुकानों के बाहर पते में KEM रोड लिखा है. इक्की दुक्की दुकानों पर जरूर महात्मा गांधी रोड लिखा है, लेकिन अधिकांश पर किंग एडवर्ड रोड का जिक्र है. निजी तो छोड़िए, सरकार ने भी कहीं महात्मा गांधी रोड का बोर्ड नहीं लगाया. इस रोड को लेकर बने संगठन का नाम भी KEM रोड व्यापार एसोसिएशन है. इस पूरे मामले पर नगर निगम के उपायुक्त RAS अधिकारी यशपाल आहूजा कहा कि आम लोगों तक इस बात का संदेश जाना चाहिए यह सड़क महात्मा गांधी के नाम से है और जल्द ही नगर निगम इसको लेकर कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगवाएगा.

बीकानेर की सड़क अंग्रेज के नाम से प्रचलित है (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: गांधी वाटिका म्यूजियम: जहां बापू खुद बता रहे हैं गुलामी के अंधेरे से आजादी की रोशनी तक का सफर - Gandhi Vatika Museum In Jaipur

अब करेंगे प्रयास: KEM रोड व्यापार एसोसिएशन के सचिव जतिन यादव कहते हैं कि ईटीवी भारत ने इस ओर हमारा ध्यान खींचा है.अब हम इसे लेकर व्यापारियों को जागरूक करेंगे.बाजार के रास्ते का नाम महात्मा गांधी नाम से प्रचलन में आए, यह कोशिश करेंगे. उन्होंने माना कि आज भी इस रोड को महात्मा गांधी के बजाय किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) रोड ही कहते हैं.

Mahatma Gandhi Marg in Bikaner, which is called KEM Road
यहां जानें फैक्ट्स. (ETV Bharat Bikaner)

इतिहासकार बोले-जागरूकता की जरूरत: बीकानेर के शिक्षाविद एवं इतिहास के जानकार जानकी नारायण श्रीमाली कहते हैं कि यह जागरूकता का विषय है. ब्रिटिश काल से चले आ रहे किंग एडवर्ड नाम को आजादी के बाद बदल दिया गया, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से आज तक महात्मा गांधी मार्ग नाम चलन में नहीं आया. शासन प्रशासन ने भी इसके प्रयास नहीं किए. बोर्ड तक नहीं लगाया. प्रशासन को यहां महात्मा गांधी मार्ग का बोर्ड लगाना चाहिए. सरकारी दस्तावेजों में भी इस रोड को केईएम के नाम से संबोधित किया जाता है, जो खुद ही बड़ी गलती है.

shops boards say KEM Road.
दुकानों के बोर्ड पर लिखा है केईएम रोड (ETV Bharat Bikaner)

ETV Bharat Logo

