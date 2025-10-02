ETV Bharat / state

गांधी जयंती : बीकानेर का प्रमुख बाजार...नाम 'महात्मा गांधी' का, पहचान 'किंग एडवर्ड' से, जानिए वजह...

बीकानेर: आजादी की लड़ाई के महानायक महात्मा गांधी के नाम पर देशभर में विभिन्न योजनाएं चलती है. स्वतंत्रता के बाद किसी न किसी शहर, रास्ते, चौराहे, कॉलोनी का नामकरण गांधीजी की याद में किया गया. हर शहर-कस्बे में गांधीजी के नाम पर सड़कें और चौराहे बने. बीकानेर शहर भी इनमें हैं, जहां आजादी के बाद प्रमुख बाजार के रास्ते का नाम महात्मा गांधी मार्ग किया गया. आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि प्रमुख बाजार का नाम भले महात्मा गांधी मार्ग किए छह दशक से ज्यादा बीत गए लेकिन इसकी पहचान आज भी एक अंग्रेज के नाम पर है. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर बापू के नाम से जुड़ी ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट.

1960 से अब तक का सफर: यह कहानी बीकानेर शहर के सबसे प्रमुख व्यावसायिक मार्ग के रूप में प्रचलित केईएम (KEM) रोड की है. रियासतकाल में ब्रितानी किंग एडवर्ड 1875 में बीकानेर आए तो इस सड़क का नामकरण उनकी याद में किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड (KEM ROAD) किया गया. देश आजाद हुआ तो 1960 में इस सड़क का नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से बदल दिया गया. केईएम रोड को महात्मा गांधी मार्ग कर दिया. यह बात और है कि 65 साल बाद भी यह केईएम रोड नाम से ही प्रचलन में है. यहां अधिकांश दुकानों के बाहर पते में KEM रोड लिखा है. इक्की दुक्की दुकानों पर जरूर महात्मा गांधी रोड लिखा है, लेकिन अधिकांश पर किंग एडवर्ड रोड का जिक्र है. निजी तो छोड़िए, सरकार ने भी कहीं महात्मा गांधी रोड का बोर्ड नहीं लगाया. इस रोड को लेकर बने संगठन का नाम भी KEM रोड व्यापार एसोसिएशन है. इस पूरे मामले पर नगर निगम के उपायुक्त RAS अधिकारी यशपाल आहूजा कहा कि आम लोगों तक इस बात का संदेश जाना चाहिए यह सड़क महात्मा गांधी के नाम से है और जल्द ही नगर निगम इसको लेकर कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगवाएगा.