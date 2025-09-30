राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आज अंतिम दिन, रोमांचक मुकाबलों में बंटेंगे 17 स्वर्ण
रांची में चल रही 64वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप-2025 रोमांच से भरपूर रही. चैंपियनशिप का समापन मंगलवार को कुल 17 फाइनल मुकाबलों के साथ होगा.
रांचीः बिरसा मुंडा स्टेडियम में चल रही 64वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 मंगलवार (30 सितंबर) को अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गई है. चार दिनों तक चले इस चैंपियनशिप के आखिरी दिन कुल 17 फाइनल मुकाबले होंगे और दिनभर में ट्रैक और फील्ड पर देशभर के नामचीन खिलाड़ी अपने-अपने राज्य और यूनिट्स के लिए पदक जीतने का भरपूर प्रयास करेंगे.
सुबह का सत्र
दिन की शुरुआत पुरुषों और महिलाओं की 10000 मीटर दौड़ से हुई. लंबी दूरी के धावकों के लिए यह निर्णायक चुनौती है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और रेलवे खेल बोर्ड की ओर से मजबूत दावेदार मैदान में उतरे. इसके साथ ही महिलाओं का हैमर थ्रो फाइनल भी हुआ, जहां रेलवे और उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों की कड़ी टक्कर देखने मिली.
दोपहर बाद का सत्र
दोपहर से ट्रैक एंड फील्ड में तेजी का रंग चढ़ेगा. पुरुषों का ट्रिपल जंप फाइनल खास आकर्षण का केंद्र रहेगा, जिसमें झारखंड के दो खिलाड़ी भी पदक की दौड़ में हैं. इसके बाद 400 मीटर हर्डल्स (महिला और पुरुष) के फाइनल होंगे. वहीं स्प्रिंटर्स के बीच 200 मीटर पुरुष और महिला फाइनल दर्शकों को रोमांचित करेंगे.
मध्य दूरी की दौड़ में भी आज पदक दांव पर होंगे. महिलाओं का 800 मीटर फाइनल और पुरुषों का 800 मीटर फाइनल खास रहेगा, क्योंकि रेलवे, हरियाणा और केरल के धावक यहां शीर्ष दावेदार माने जा रहे हैं.
फील्ड इवेंट्स में जैवलिन थ्रो पुरुष फाइनल पूरे देश का ध्यान खींचेगा. ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसी इवेंट का है और इसमें रेलवे खेल बोर्ड के खिलाड़ियों के बीच कांटे की जंग की उम्मीद है. इसी के साथ महिलाओं का लॉंग जंप फाइनल भी खास आकर्षण होगा.
शाम का सत्र और समापन
शाम को पुरुषों और महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज दौड़ के बाद अंतिम रोमांचक मुकाबले होंगे. 4x400 मीटर रिले रेस, यह इवेंट हमेशा की तरह दर्शकों के बीच सबसे अधिक जोश भरने वाली साबित होगी. रिले में रेलवे, सर्विसेज, हरियाणा और तमिलनाडु की टीमें मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं.
दिनभर के मुकाबलों के बाद शाम को सभी विजेताओं को पदक प्रदान किए जाएंगे और वेलेडिक्ट्री फंक्शन के साथ इस चैम्पियनशिप का समापन होगा.
