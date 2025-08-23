जैसलमेर: लोक देवता बाबा श्रीरामदेव जी की अतरण तिथि भादवा शुक्ला द्वितीया सोमवार 25 अगस्त को विश्वविख्यात 641वां रामदेवरा मेला विधिवत रूप से प्रारंभ होगा. सोमवार प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में मंगला आरती और बाबा की समाधि पर स्वर्ण मुकुट प्रतिष्ठा के साथ धार्मिक मेले का शुभारम्भ किया जाएगा. इस पावन अवसर पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के रामदेवरा पहुंचने की संभावना है. मेले के दौरान धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा.

प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण : जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन, पुलिस और मेला प्रबंधन ने पहले ही सभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी थी. शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता, सीसीटीवी कैमरे और सादे वेश में जवान तैनात किए गए हैं. साथ ही मेले के दौरान चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, सफाई और यातायात की व्यवस्थाओं को पुख्ता किया गया है. डीएम ने बताया कि दर्शनार्थियों के लिए बिना भगदड़ शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन सुनिश्चित करने हेतु विशेष लाइन व्यवस्था बनाई गई है.

श्रद्धालुओं की सुविधाएं : जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं की गई हैं. उन्होंने बताया कि रामसरोवर तालाब पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. तालाब पर कुशल तैराक और मोटर बोट के साथ बचाव दल 24 घंटे तैनात किया गया है. साथ ही बड़ी, छोटी और दोपहिया गाड़ियों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल, साथ ही पेयजल व टेंट की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में की गई है. वहीं पूरे मेले को सात जोन में बांटकर सफाईकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है जो हर समय सफाई व्यवस्था पर ध्यान देंगे ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो.

वहीं इसको देखते हुए अस्थाई व चल शौचालय पर्याप्त संख्या में लगाए गए. जिला कलेक्टर ने बताया कि खासकर मेले के दौरान प्रशासन द्वारा सूचना केंद्र बनाया गया है जहां से बिछुड़े लोगों को मिलाने, जेबकतरों से सावधान करने और आवश्यक संदेश प्रसारित करने की व्यवस्था की गई है। वहीं आरओ पेयजल सुविधा और नए ट्रांसफॉर्मर के साथ 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. जिला कलक्टर ने बताया कि मेला व्यवस्थाओं के सफल संचालन के लिए मेलाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण लाखाराम, विकास अधिकारी एवं सहायक मेलाधिकारी हनुमानराम, सरपंच रामदेवरा समंदर सिंह तंवर एवं ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम एवं उनकी संपूर्ण टीम सतत् रुप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं एवं मेलार्थियों के लिए बेहतर सेवाएं जुटा रहे हैं.

पुलिस एवं सुरक्षा इंतजाम : जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. यातायात नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मी तैनात हैं. कतारों में खड़े भक्तजनों को शांतिपूर्ण दर्शन कराने हेतु पुलिसकर्मी सक्रिय रहेंगे.

भक्तिभाव का माहौल : मेलाधिकारी एवं उपखंड अधिकारी लाखाराम ने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर बाबा रामसापीर की समाधि के दर्शन कर रहे हैं. निज मंदिर चौबीसों घंटे खुला है ताकि सभी भक्त सहजता से दर्शन कर सकें. ग्राम पंचायत रामदेवरा के सरपंच समंदर सिंह तंवर ने बताया कि श्रद्धालुओं के विश्राम के लिए बड़े डोम लगाए गए हैं. वहीं खाद्य सामग्री की शुद्धता बनाए रखने के लिए खाद्य निरीक्षक नियमित जांच कर रहे हैं.