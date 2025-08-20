कांगड़ा: हिमाचल में हो रही भारी बारिश से प्रदेश के नदी-नाले और डैम लबालब हैं. वहीं, डैम के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. कांगड़ा जिले में भी निचले क्षेत्रों में रातभर हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऊपर से पौंग डैम से छोड़े गए पानी ने ब्यास नदी के जलस्तर को और तेज कर दिया है. सबसे ज्यादा असर फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं.

जिला कांगड़ा में लगातार बारिश से निचले इलाकों के हालात बिगड़ रहे हैं. बीबीएमबी से जारी डाटा के मुताबिक 20 अगस्त सुबह 9 बजे तक पौंग डैम का जलस्तर 1383.15 फुट दर्ज किया गया. डैम में पानी की आमद 70,971 क्यूसेक रही, जबकि 63,882 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. इनमें से 17,456 क्यूसेक पानी टरबाइन से और 46,426 क्यूसेक स्पिलवे से छोड़ा गया. मौसम बरसाती बना हुआ है और नदी का बहाव लगातार बढ़ रहा है. भारी बारिश और ब्यास नदी के उफान से मंड क्षेत्र के लोग घर छोड़कर राहत शिविरों की ओर जा रहे हैं. ग्रामीणों की आंखों में बेबसी झलक रही है.

फतेहपुर के एसडीएम ने कहा, "पौंग डैम से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा और बढ़ सकती है. हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है. हमने राहत शिविरों की व्यवस्था की है और लोगों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और तुरंत राहत शिविरों का रुख करें. सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाना बंद करें. ऐसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कोई भी व्यक्ति खतरे की स्थिति में पानी के पास वाले घर पर न रुके".

ये भी पढ़ें: चंडीगढ़-मनाली NH पर ब्यास नदी में गिरी सेब से लदी गाड़ी, सभी सवार लापता