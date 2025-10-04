ETV Bharat / state

जयपुर विकास प्राधिकरण का दायरा दोगुना, अब 17 तहसीलों के 632 गांव जेडीए में शामिल

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का दायरा अब जयपुर जिले से आगे बढ़कर कोटपूतली-बहरोड़ जिले तक पहुंच गया है. नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) की नई अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 3000 वर्ग किलोमीटर के जेडीए रीजन को बढ़ाकर लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है. अब विराटनगर तहसील के 9 गांवों सहित कुल 17 तहसीलों के 632 गांव जेडीए के अधिकार क्षेत्र में शामिल हो गए हैं.

632 नए गांव आए जेडीए की सीमा में: नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) की अधिसूचना के अनुसार इस विस्तार के तहत 632 नए गांवों को जेडीए रीजन में जोड़ा गया है. पहले जेडीए का क्षेत्र 40 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसे अब 60 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है. इसमें जोबनेर, शाहपुरा और चाकसू नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान में शामिल 47 गांव भी जोड़े गए हैं. वहीं, जयपुर, चौमूं और सांगानेर तहसील के 14 गांव, जो पहले जेडीए सीमा से बाहर थे, अब नए दायरे में आ गए हैं.

सबसे ज्यादा गांव माधोराजपुरा तहसील से: नए जोनिंग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी माधोराजपुरा तहसील की रही है, जहां से 98 गांव शामिल किए गए हैं. इसके बाद बस्सी से 86, चाकसू से 58, जमवारामगढ़ से 58, शाहपुरा से 55, जालसू से 51, चौमूं से 44, जोबनेर से 43, फागी से 41, आंधी से 36 और तूंगा से 25 गांव शामिल हैं. वहीं, कोटखावदा से 14, विराटनगर से 9, दूदू से 6, किशनगढ़-रेनवाल और फुलेरा से 4-4 गांव जोड़े गए हैं.