जयपुर विकास प्राधिकरण का दायरा दोगुना, अब 17 तहसीलों के 632 गांव जेडीए में शामिल

जयपुर विकास प्राधिकरण का क्षेत्र अब 6000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा. 17 तहसीलों के 632 गांव जेडीए क्षेत्र में शामिल किए गए.

जयपुर विकास प्राधिकरण
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 7:15 AM IST

3 Min Read
जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का दायरा अब जयपुर जिले से आगे बढ़कर कोटपूतली-बहरोड़ जिले तक पहुंच गया है. नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) की नई अधिसूचना के अनुसार, मौजूदा 3000 वर्ग किलोमीटर के जेडीए रीजन को बढ़ाकर लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है. अब विराटनगर तहसील के 9 गांवों सहित कुल 17 तहसीलों के 632 गांव जेडीए के अधिकार क्षेत्र में शामिल हो गए हैं.

632 नए गांव आए जेडीए की सीमा में: नगरीय विकास विभाग (यूडीएच) की अधिसूचना के अनुसार इस विस्तार के तहत 632 नए गांवों को जेडीए रीजन में जोड़ा गया है. पहले जेडीए का क्षेत्र 40 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसे अब 60 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है. इसमें जोबनेर, शाहपुरा और चाकसू नगर पालिकाओं के मास्टर प्लान में शामिल 47 गांव भी जोड़े गए हैं. वहीं, जयपुर, चौमूं और सांगानेर तहसील के 14 गांव, जो पहले जेडीए सीमा से बाहर थे, अब नए दायरे में आ गए हैं.

सबसे ज्यादा गांव माधोराजपुरा तहसील से: नए जोनिंग में सबसे बड़ी हिस्सेदारी माधोराजपुरा तहसील की रही है, जहां से 98 गांव शामिल किए गए हैं. इसके बाद बस्सी से 86, चाकसू से 58, जमवारामगढ़ से 58, शाहपुरा से 55, जालसू से 51, चौमूं से 44, जोबनेर से 43, फागी से 41, आंधी से 36 और तूंगा से 25 गांव शामिल हैं. वहीं, कोटखावदा से 14, विराटनगर से 9, दूदू से 6, किशनगढ़-रेनवाल और फुलेरा से 4-4 गांव जोड़े गए हैं.

ग्रामीण इलाकों को मिलेगा बेहतर रोड नेटवर्क: जेडीए के दायरे में आने से ग्रामीण इलाकों को सबसे बड़ा फायदा रोड नेटवर्क के रूप में मिलेगा. कई गांवों में आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चौड़ी सड़कों और सेक्टर रोड का अभाव है, अब जेडीए इन क्षेत्रों में 80 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी सड़कें विकसित करेगा, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी नजदीकी कस्बों और शहरों से बेहतर होगी.

मास्टर प्लान और लैंड यूज पर असर: अब जेडीए इन सभी गांवों को आगामी मास्टर प्लान में शामिल करेगा. इसके तहत रोड नेटवर्क, कॉलोनियां, बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों की योजनाएं बनाई जाएंगी. गांवों की सरकारी और खातेदारी जमीनों का लैंड यूज निर्धारण भी जेडीए स्तर पर होगा. साथ ही कृषि भूमि को आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग में बदलने की मंजूरी भी जेडीए देगा, जिससे नई कॉलोनियों और योजनाओं को सीधा लाभ मिलेगा.

