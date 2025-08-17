ETV Bharat / state

कृष्ण जन्माष्टमी पर पटना में 63 बच्चों का जन्म, बेबी शो का दिखा अद्भुत नजारा - KRISHNA JANMASHTAMI 2025

पटना में जन्माष्टमी पर एक अस्पताल में 63 बच्चों का जन्म हुआ. स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के संयोग ने उत्सव को यादगार बनाया. देखें वीडियो.

कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2025 at 10:28 AM IST

पटना: राजधानी पटना में इस बार जन्माष्टमी का पर्व न सिर्फ मंदिरों और घरों में श्रद्धा-भक्ति के साथ मनाया गया, बल्कि चिकित्सकीय जगत के लिए भी यह दिन यादगार बन गया. शहर के चर्चित स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ सारिका राय के अस्पताल में 15 और 16 अगस्त को मिलाकर कुल 63 बच्चों का जन्म हुआ. इन नवजातों के आगमन ने जन्माष्टमी की खुशी को दोगुना कर दिया और अस्पताल का माहौल उत्सव में बदल गया.

अस्पताल का मना उत्सव: डॉ. सारिका राय ने बताया कि यह संयोग बेहद खास रहा. एक दिन पहले 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था और उसके अगले ही दिन कृष्णाष्टमी का पर्व पड़ा. दोनों ही मौके अपने आप में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं. ऐसे में जब किसी परिवार के घर इन विशेष दिनों में संतान का जन्म होता है, तो वह पल हमेशा के लिए यादगार हो जाता है.

एक अस्पताल में जन्में 63 बच्चे (ETV Bharat)

"हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे का जन्मदिन यादगार हो. इस बार हमें गर्व है कि हम 63 परिवारों के लिए ऐसे अविस्मरणीय क्षण का हिस्सा बने."-डॉ सारिका राय, स्त्री रोग विशेषज्ञ

यह पल किसी आशीर्वाद से कम नहीं: डॉ. सारिका राय ने कहा कि डॉक्टर और अस्पताल का सबसे बड़ा दायित्व सिर्फ चिकित्सा सेवा देना नहीं है, बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के खास पलों को और भी यादगार बनाना है. उन्होंने बताया कि कृष्णाष्टमी और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बच्चों का जन्म होना परिवारों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है.

जन्माष्टमी पर 63 नवजातों का स्वागत (ETV Bharat)

लड़के और लड़कियों का अनुपात: अस्पताल में जन्म लेने वाले 63 बच्चों में 32 लड़कियां और 31 लड़के शामिल हैं. गायनेकोलॉजिस्ट डॉ हिमांशु राय ने कहा कि यह संतुलित लिंगानुपात अपने आप में एक सकारात्मक संदेश है. यह बताता है कि आज के समय समाज में बेटियों के जन्म को लेकर पूर्वाग्रह से दूर हो रहा है और यह आंकड़ा खास मायने रखता है.

जन्माष्टमी पर भक्ति और उत्साह का संगम (ETV Bharat)

सिर्फ 11 बच्चे सर्जरी से: डॉ. हिमांशु राय ने बताया कि इन 63 में से 11 बच्चों का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए हुआ, जबकि बाकी नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं. यह इस बात का सबूत है कि अगर गर्भवती महिलाएं समय पर सही डॉक्टर और अस्पताल से जुड़ी रहें, तो जटिलताओं के बावजूद सुरक्षित और स्वस्थ प्रसव संभव है.

"यह मॉडर्न मेडिसिन की उपलब्धि है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षित प्रसव हो सके और अधिकांश मामले नॉर्मल डिलीवरी के रहे."-डॉ. हिमांशु राय, गायनेकोलॉजिस्ट

जन्माष्टमी पर बेबी शो (ETV Bharat)

अस्पताल में ‘बेबी शो’ का आयोजन: जन्माष्टमी के मौके पर अस्पताल में बड़ी संख्या में बच्चों के जन्म की खुशी साझा करने के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से एक छोटा-सा बेबी शो भी आयोजित किया गया. इसमें नवजातों के परिवारों ने हिस्सा लिया और नवजात को गोद में लेकर और उसे कृष्ण के बाल रूप में सजाकर सामूहिक रूप से इस यादगार पल का जश्न मनाया. अस्पताल के वातावरण में भक्ति और उत्साह का संगम देखने को मिला.

TAGGED:

