शाहजहांपुर में 62 साल की पत्नी की डंडों से वार कर हत्या; शराब पीने को लेकर पति से हुआ विवाद, खेत में मिला महिला का शव
पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी बुजुर्ग को किया गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी.
Published : September 21, 2025 at 5:56 PM IST
शाहजहांपुर : थाना तिलहर क्षेत्र में एक बुजुर्ग पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा है. आरोप है कि बुजुर्ग पत्नी ने अपने पति को शराब पीने से रोका था. इस दौरान दोनों में विवाद हो गया. जिसके बाद बुजुर्ग ने अपनी पत्नी को डंडे से पीटने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और शव को गांव के बाहर खेत में फेंक दिया. पुलिस ने शव को बरामद कर आरोपी बुजुर्ग को गिरफ्तार कर लिया है.
घटना थाना तिलहर क्षेत्र के धनकपुर गांव की है. महिला के भाई वेदराम ने बताया कि कल्याण (65) और शांति देवी (60) दोनों गांव में रहते थे. बच्चे दूसरे राज्यों में काम करते हैं. पति-पत्नी घर पर अकेले थे. शनिवार शाम को कल्याण शराब पीने बैठे, तो उनकी पत्नी शांति देवी ने शराब पीने से रोक दिया. इस बात को लेकर दोनों में जमकर विवाद हुआ. देर रात नशे की हालत में बुजुर्ग पति ने पत्नी पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके बाद पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर से थोड़ी दूर खेत में ले जाकर फेंक दिया.
ग्रामीणों ने जाकर देखा तो गांव के बाहर खेत में महिला की लाश पड़ी हुई थी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल की. पुलिस को खून से सना हुआ डंडा भी बरामद हुआ है. महिला के चेहरे पर चोट के निशान थे. पुलिस ने मौके से ही आरोपी पति कल्याण को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीक्षा भवरे ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम धनकपुर थाना तिलहर क्षेत्र में पति-पत्नी के झगड़े में पत्नी की मृत्यु हो गई है. तिलहर पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया. जांच में पता चला कि पत्नी शांति देवी और पति कल्याण में झगड़ा हुआ था. जिसके बाद पत्नी की मृत्यु हो गई है. घटना स्थल पर फील्ड यूनिट ने पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी.
