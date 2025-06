ETV Bharat / state

यूपी में 61 नए एसडीएम की नियुक्ति, योगी सरकार ने तहसीलदारों को प्रमोशन देकर बनाया SDM - TEHSILDAR BECAME SDM IN UP

योगी सरकार की बड़ी पहल ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 30, 2025 at 11:31 PM IST | Updated : July 1, 2025 at 12:02 AM IST 2 Min Read

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में जहां एक और तबादला एक्सप्रेस सरपट दौड़ रही है. आईएएस से लेकर आईपीएस तक के अधिकारियों के तबादले हो रहे हैं. इसी क्रम में सोमवार को बड़े स्तर पर तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नति मिल गई है. नियुक्ति विभाग ने 61 तहसीलदारों को उपजिलाधिकारी के पद पर तैनाती दे दी है. उत्तर प्रदेश सरकार ने तहसीलदारों से डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति समिति) के जरिए प्रोन्नति प्राप्त कर 61 अधिकारियों को सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) नियुक्त किया है. इस संबंध में विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, आईएएस अन्नपूर्णा गर्ग ने औपचारिक आदेश जारी किया.यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

नए एसडीएम की नियुक्ति के आदेश जारी (photo credit ETV Bharat) 2016 बैच की आईएएस अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, जो वर्तमान में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं, ने इस प्रोन्नति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया. गर्ग, जो पहले बलिया में एसडीएम और नोएडा में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य कर चुकी हैं. नए एसडीएम की नियुक्ति के आदेश जारी (photo credit ETV Bharat) 61 नए एसडीएम की नियुक्ति से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी. ये अधिकारी स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रशासन और विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे. प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों का चयन उनके प्रदर्शन, अनुभव और डीपीसी की अनुशंसा के आधार पर किया गया है. यह नियुक्ति न केवल अधिकारियों के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि राज्य सरकार की प्रशासनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. शासनादेश में कहा गया है कि उम्मीद है कि ये नए एसडीएम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे. नए एसडीएम की नियुक्ति के आदेश जारी (photo credit ETV Bharat) ये भी पढ़ेः यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल; 127 PCS अफसरों का तबादला, जानिए कौन कहां गया

Last Updated : July 1, 2025 at 12:02 AM IST