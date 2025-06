ETV Bharat / state

24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले, 91 मरीज हुए ठीक, घबराना नहीं सावधानी की जरूरत - DELHI CORONA

दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 436 ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 2, 2025 at 10:28 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 10:41 AM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी में दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं और 91 मरीज ठीक हुए हैं. अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है. डाक्टरों का कहना है कि लोग घबराएं नहीं, सतर्क रहें. कोरोना से अब डरने की जरूरत नहीं है. बुजुर्ग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, किडनी की बीमारी, कैंसर इत्यादि बीमारियों से पीड़ित लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें जोखिम ज्यादा है. इस तरह की बीमारियों वाले लोगों की इम्युनिटी कमजोर होती है, जिससे कोरोना का संक्रमण ज्यादा घातक साबित होता है. कोविड-19 डैशबोर्ड के अनुसार दिल्ली में अभी कोरोना के 436 सक्रिय मरीज हैं, 357 मरीज ठीक हुए हैं और जनवरी से लेकर अब तक कुल तीन मरीजों की मौत हुई है. पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 61 नए मामले आए सामने (ETV BHARAT) कमजोर इम्यूनिटी वालों को सावधान रहने की सलाह : 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला मरीज की आंत ब्लाक हो गई थी, इस वजह से उनकी सर्जरी हुई थी. इसी दौरान में उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ. वहीं 71 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को निमोनिया, सेप्टिक शाक और एकेआइ (एक्यूट किडनी इंजरी) के कारण किडनी खराब हो गई थी. लोगों में पहले से इम्यूनिटी है. इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. खांसी जुकाम होने पर भीड़ में जाने से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें.



आरएमएल अस्पताल में भर्ती चार में से दो मरीज हुए ठीक : राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में कोविड वार्ड के नोडल ऑफिसर डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि आरएमएल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है. अस्पताल में बीते दिनों 4 मरीज भर्ती थे, लेकिन दो मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अब दो ही मरीज भर्ती हैं. दोनों मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है. उन्हें चार दिन पहले तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था.

Last Updated : June 2, 2025 at 10:41 AM IST