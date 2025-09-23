ETV Bharat / state

बिहार के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में 60 से अधिक महिला जवान हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती

रोहतास : बिहार के रोहतास में आज महिला बटालियन के बैरक में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई. जब एक-एक कर महिला जवान बीमार होने लगीं. उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. ऐसे में महिला जवान घबराहट के कारण चिल्लाने लगीं.

फूड प्वाइजनिंग की शिकार हुईं महिला पुलिस : दअरसल, जिला मुख्यालय सासाराम के महिला बटालियन में महिला जवान प्रशिक्षण ले रहीं हैं. इसी में से 60 से अधिक महिला जवान फूड प्वाइजनिंग के कारण बीमार हो गई. चक्कर, उल्टी तथा दस्त की शिकायत के बाद आनन-फानन में सभी को सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

अस्पताल में भर्ती महिला जवान (ETV Bharat)

क्या हुआ था ? : मंगलवार दोपहर को खाना खाने के बाद सभी लड़कियां बीमार होने लगी. उल्टी और दस्त से परेशान होकर कुछ लड़कियां तो बेहोश तक हो गई. जिसके बाद आनन-फानन में विभिन्न साधनों से सभी लड़कियों को सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया. जहां ट्रामा सेंटर में सभी को इलाज के लिए रखा गया है.

अस्पताल में भी हड़कंप : अचानक इतनी संख्या में बीमार बच्चियों के आ जाने से अस्पताल में कई महिला जवानों को बेड भी नसीब नहीं हुआ. कई जवानों को तो जमीन पर लिटाकर इलाज किया गया. महिला जवानों ने एक वीडियो भी दिखाया. जिसमें खाना में एक कपड़े की पोटली में बंधा हुआ कुछ आपत्तिजनक वस्तु मिला है. संभवत: कोई जहरीला पदार्थ हो, लेकिन यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.