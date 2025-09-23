ETV Bharat / state

बिहार के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में 60 से अधिक महिला जवान हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती

रोहतास के ट्रेनिंग कैंप में अचानक प्रशिक्षण ले रही महिला जवान बेहोश होने लगीं. इससे हड़कंप मच गया. पढ़ें खबर.

Rohtas police training camp
महिला जवान हुई बीमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 9:04 PM IST

रोहतास : बिहार के रोहतास में आज महिला बटालियन के बैरक में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई. जब एक-एक कर महिला जवान बीमार होने लगीं. उन्हें उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. ऐसे में महिला जवान घबराहट के कारण चिल्लाने लगीं.

फूड प्वाइजनिंग की शिकार हुईं महिला पुलिस : दअरसल, जिला मुख्यालय सासाराम के महिला बटालियन में महिला जवान प्रशिक्षण ले रहीं हैं. इसी में से 60 से अधिक महिला जवान फूड प्वाइजनिंग के कारण बीमार हो गई. चक्कर, उल्टी तथा दस्त की शिकायत के बाद आनन-फानन में सभी को सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

Rohtas police training camp
अस्पताल में भर्ती महिला जवान (ETV Bharat)

क्या हुआ था ? : मंगलवार दोपहर को खाना खाने के बाद सभी लड़कियां बीमार होने लगी. उल्टी और दस्त से परेशान होकर कुछ लड़कियां तो बेहोश तक हो गई. जिसके बाद आनन-फानन में विभिन्न साधनों से सभी लड़कियों को सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया. जहां ट्रामा सेंटर में सभी को इलाज के लिए रखा गया है.

अस्पताल में भी हड़कंप : अचानक इतनी संख्या में बीमार बच्चियों के आ जाने से अस्पताल में कई महिला जवानों को बेड भी नसीब नहीं हुआ. कई जवानों को तो जमीन पर लिटाकर इलाज किया गया. महिला जवानों ने एक वीडियो भी दिखाया. जिसमें खाना में एक कपड़े की पोटली में बंधा हुआ कुछ आपत्तिजनक वस्तु मिला है. संभवत: कोई जहरीला पदार्थ हो, लेकिन यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा.

बीमार महिला जवानों को देखने रोहतास एसपी रौशन कुमार के अलावा बीएमपी के महिला बटालियन के कमांडेंट अशोक कुमार सिंह पहुंचे. उन्होंने बताया कि संभवत: फूड पॉइजनिंग के कारण ही यह सब दिक्कत हुई है. सभी बच्चियों का इलाज चल रहा है. 60 से अधिक की संख्या में महिला प्रशिक्षित जवान बीमार हुई हैं, फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है.

''फूड पॉइजनिंग के कारण लड़कियां बीमार हो गई हैं. सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है. जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. कैंप किया जा रहा है. सभी लड़कियां स्वस्थ हैं. निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी.''- अशोक कुमार सिंह, (समादेष्टा) महिला बटालियन, सासाराम

महिला जवान वर्षा कुमारी ने कहा कि जीविका के द्वारा खाना बनाया जाता है. चावल में मिलाने वाला कुछ राजमा में मिला दिया था. सभी लड़कियों ने खाया तो अचानक बीमार होने लगी, कई बेहोश हो गई.

