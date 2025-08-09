कांगड़ा: पौंग झील में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बीबीएमबी द्वारा दिनों दिन छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है. पहले दिन झील से 23300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, दूसरे दिन 40 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तीसरे दिन 40055 क्यूसेक पानी छोड़ा गया. जबकि 9 अगस्त शनिवार को 60 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने का अलर्ट जारी किया गया है.

आज (शनिवार 9 अगस्त) सुबह से ही विनियमित तरीके से पानी की निकासी को बढ़ाया जाएगा. हर 12 घंटे में 6000 क्यूसेक की वृद्धि की जाएगी, जिसमें अधिकतम 60 हजार क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाएगा. अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता जल विनियमन बीबीएमबी तलवाड़ा द्वारा यह सूचना जारी की गई है.

बीबीएमबी प्रशासन ने जारी की सूचना (BBMB Letter)

बीबीएमबी (BBMB) द्वारा प्रेषित पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि दिनांक 9.08.2025 को सुबह 9 बजे से पौंग बांध से 46000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा, शाम 6 बजे से 52000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा व दिनांक 10 अगस्त को सवेरे 7 बजे से 58,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. (हर 12 घंटे में 6000 क्यूसेक पानी की वृद्धि प्रस्तावित है) उल्लेखनीय है कि बांध का खतरे का स्तर प्राप्त सूचना के अनुसार 1376.22 फीट है, जलस्तर में जारी निरंतर वृद्धि गंभीर जल प्रवाह और संभावित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है.

इसको लेकर सभी 17 ग्राम पंचायतों (जिनके अंतर्गत 60 गांव आते हैं जो वर्ष 2023 में प्रभावित हुए थे) के ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों एवं संबंधित पटवारियों को निर्देशित किया गया है.

DANGER ZONE में स्थित सभी परिवारों को उनके पशुधन सहित 9 अगस्त को दोपहर तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें. ⁠प्रत्येक पंचायत में ग्राम आपदा प्रबंधन समिति (Village Disaster Management Committee) को सक्रिय करें व आवश्यक संसाधन/सहायता तैयार रखें. सभी परिवारों को स्पष्ट रूप से किसी भी स्थिति में नदी-नालों या जलभराव वाले क्षेत्रों की ओर किसी भी कार्य के लिए न जाने हेतु प्रेरित करें.

उपमंडल अधिकारी (ना०) फतेहपुर व इंदौरा ने लोगों से अपील किया है कि संवेदनशीलता से सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें. सभी राजस्व व पंचायत कर्मचारी स्टेशन न छोड़े व हर दो घंटे में जानकारी कंट्रोल रूम/SDM कार्यालय से साझा करना सुनिश्चित करें.

