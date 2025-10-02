आगरा में दहशहरे पर बड़ा हादसा; दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करते समय नदी में 7 युवक डूबे, एक को बचाया गया
छह लापता की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दुर्गा प्रतिमा के सामने महिलाएं और बच्चियां रो रहीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2025 at 5:12 PM IST
आगराः जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र स्थित गांव डूंगरवाला में गुरुवार दोपहर उंटगन नदी पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया. दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करने नदी में उतरे 7 लड़के डूब गए. जिससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया.
इस दौरान भोला नाम का युवक से नदी से बाहर निकाल लिया गया है. जबकि नदी में डूबे 6 अन्य लापता है. परिजन नदी में दुर्गा प्रतिमा के सामने सभी की सलामती की प्रार्थना कर रहे हैं. वहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.
खेरागढ़ थाना पुलिस के मुताबिक, गांव डूंगरवाला में स्थित उंटगन नदी में सुबह से दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है. यहां पर महिला और पुरुषों की भीड़ लगी है. इसी बीच दोपहर करीब ढाई बजे एक दुर्गा प्रतिमा को लेकर कुछ युवक गए. दुर्गा प्रतिमा विर्सजन के दौरान अचानक नदी में कई लड़के डूबने लगे. यह देखकर बाकी के साथी दुर्गा प्रतिमा छोड़कर बाहर आ गए. नदी के तेज बहाव में सात युवक नदी में डूबे और बह गए. जिससे चीख पुकार मच गई. वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.
इसे भी पढ़ें-हृदय विदारक; चित्तौरा झील में नहाते समय 3 बच्चियां डूबीं, मौत से परिवार में कोहराम