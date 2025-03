ETV Bharat / state

6 साल की हानिया फातिमा ने रखा पहला रोजा, माहे रमजान में की खुदा की इबादत - SIX YEAR OLD GIRL KEPT ROJA

6 साल की हानिया फातिमा ने रखा पहला रोजा ( ETV Bharat )

Published : Mar 2, 2025, 10:43 PM IST