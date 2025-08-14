ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में रेप के बाद 6 साल की बच्ची की हत्या; दोषी को आजीवन कारावास, पढ़िए डिटेल - RAPE MURDER LIFE IMPRISONMENT

घर के बाहर खेल रही बच्ची को अपने कमरे में ले गया था आरोपी, हत्या के बाद लाश कमरे में बंदकर हो गया था फरार.

रेप और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास.
रेप और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास.
Published : August 14, 2025 at 11:40 PM IST

मुजफ्फरनगर : रेप के बाद 6 साल की बच्ची की हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर 90500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. घटना इसी साल 25 जनवरी की है. मामले में 7 महीने बाद ही पीड़िता के परिवार को न्याय मिल गया.

मंसूरपुर इलाके की रहने वाली 6 साल की बच्ची 25 जनवरी 2025 को अपने घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान उसके माता-पिता काम से लौटे थे. इसके बाद वे ऊपर बने कमरे में चले गए. थोड़ी देर बाद वे लौटे तो बच्ची गायब थी. असम का रहने वाला मानवीर भी पास में ही किराए पर कमरा लेकर रहता था. उसी के कमरे के बाहर बच्ची खेल रही थी.

मानवीर बहला-फुसलाकर उसे अपने कमरे में ले गया था. इसके बाद रेप के बाद गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी. लाश कमरे में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गया. परिजन बच्ची को तलाशते हुए आरोपी के कमरे पर पहुंचे तो वहां ताला लगा था. अनहोनी की आशंका में उन्होंने खिड़की से झांककर देखा तो अंदर बच्ची का शव पड़ा था.

इसके बाद उन्होंने कमरे का ताला तोड़ दिया. बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान थे. इसके बाद परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी. पुलिस ने जांच शुरू की. आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया. मुकदमे की सुनवाई विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी. न्यायाधीश अल्का भारती ने गुरुवार को त्वरित सुनवाई करते हुए मामले का निस्तारण कर दिया.

कोर्ट ने मानवीर को दोषी करार दिया. उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 90500 रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन की ओर से न्यायालय में कुल 10 गवाह पेश किए गए.

