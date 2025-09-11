कानपुर में 6 वर्षीय बच्ची से दो बच्चों ने किया गैंगरेप, मुकदमा दर्ज
पुलिस ने बच्ची के पिता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया, दोनों से पूछताछ जारी.
Published : September 11, 2025 at 2:11 PM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो बच्चे पहले बच्ची को बहला फुसलाकर एक प्लॉट में बने कमरे में ले गए. वहां उन्होंने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. बच्ची के चिल्लाने पर जब आसपास के लोगों ने आवाज सुनी तो वह दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे और दोनों आरोपी बच्चों को पकड़ लिया. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है.
जाजमऊ थाना क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाली पीड़ित बच्ची के पिता के मुताबिक, बुधवार रात को उनकी 6 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी. इस दौरान इलाके में ही रहने वाले 8 और 13 वर्षीय दो बच्चों ने बेटी को 5 रुपये व चॉकलेट देने का लालच देकर अपने पास बुलाया. घर के पास खाली पड़े मकान के कमरे में ले गए. जहां दोनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चीखने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपियों को पकड़कर उनकी पिटाई की. पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है.
जाजमऊ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. बच्ची के पिता के तहरीर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
