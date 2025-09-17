देहरादून में बादल फटने से मुरादाबाद के 6 मजदूरों की मौत, 3 लापता; गांव में चीख-पुकार, जिला प्रशासन मदद को पहुंचा
एसडीएम बिलारी विनय कुमार ने बताया कि यह सभी मजदूरी करने के देवभूमि गए थे, लेकिन अचानक आई तबाही में मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 7:26 AM IST
मुरादाबाद: देहरादून में बादल फटने से मची त्रासदी में यूपी के मुरादाबाद जिले के 6 मजदूरों की मौत हो गई है. तीन मजदूर अभी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. सभी मृतक और लापता लोग मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मुड़िया जैन के निवासी रहे. जैसे ही यह सूचना परिजनों को मिली कोहराम मच गया. परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल रहा. वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी गांव पहुंचकर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.
जानकारी के मुताबिक बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया जैन से लोग मजदूरी करने देहरादून गए हुए थे. यह मजदूर वहां आई प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए. गांव के लोग लापता लोगों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं. मृतकों में गांव के 6 लोग मदन, नरेश, हरचरण, सोमवती, रीना और किरण शामिल हैं.
इन सभी के पार्थिव शरीर अभी तक मुरादाबाद नहीं पहुंच पाए हैं. मुड़िया जैन गांव हर तरफ मातम पसरा हुआ है. किसी के पिता की मौत हुई तो किसी ने अपना भाई खो दिया. कुछ बूढ़ी आंखें बहू का इंतजार कर रही हैं.
एसडीएम बिलारी विनय कुमार ने बताया कि अब तक 6 ग्रामीणों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. तीन की तलाश अभी भी जारी है. यह सभी लोग मजदूरी करने के उद्देश्य से देवभूमि गए थे, लेकिन अचानक आई तबाही ने उनके जीवन की डोर काट दी.
भाजपा नेता सुरेश सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. सरकार पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद कर रही है.
यह भी पढ़ें: धरती पर जीवन की ढाल खतरे में, एसी, फ्रिज और प्लास्टिक बने चुनौती, वैज्ञानिक बोलें- हरियाली बचेगी तो बचेगा जीवन