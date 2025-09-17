ETV Bharat / state

देहरादून में बादल फटने से मुरादाबाद के 6 मजदूरों की मौत, 3 लापता; गांव में चीख-पुकार, जिला प्रशासन मदद को पहुंचा

एसडीएम बिलारी विनय कुमार ने बताया कि यह सभी मजदूरी करने के देवभूमि गए थे, लेकिन अचानक आई तबाही में मौत हो गई.

बादल फटने से मुरादाबाद के 6 मजदूरों की मौत.
बादल फटने से मुरादाबाद के 6 मजदूरों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरादाबाद: देहरादून में बादल फटने से मची त्रासदी में यूपी के मुरादाबाद जिले के 6 मजदूरों की मौत हो गई है. तीन मजदूर अभी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. सभी मृतक और लापता लोग मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र स्थित ग्राम मुड़िया जैन के निवासी रहे. जैसे ही यह सूचना परिजनों को मिली कोहराम मच गया. परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल रहा. वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी गांव पहुंचकर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है.

जानकारी के मुताबिक बिलारी थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़िया जैन से लोग मजदूरी करने देहरादून गए हुए थे. यह मजदूर वहां आई प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गए. गांव के लोग लापता लोगों की सलामती की दुआ मांग रहे हैं. मृतकों में गांव के 6 लोग मदन, नरेश, हरचरण, सोमवती, रीना और किरण शामिल हैं.

गांव पहुंचा जिला प्रशासन. (Video Credit: ETV Bharat)

इन सभी के पार्थिव शरीर अभी तक मुरादाबाद नहीं पहुंच पाए हैं. मुड़िया जैन गांव हर तरफ मातम पसरा हुआ है. किसी के पिता की मौत हुई तो किसी ने अपना भाई खो दिया. कुछ बूढ़ी आंखें बहू का इंतजार कर रही हैं.

एसडीएम बिलारी विनय कुमार ने बताया कि अब तक 6 ग्रामीणों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. तीन की तलाश अभी भी जारी है. यह सभी लोग मजदूरी करने के उद्देश्य से देवभूमि गए थे, लेकिन अचानक आई तबाही ने उनके जीवन की डोर काट दी.

भाजपा नेता सुरेश सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हृदय विदारक घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. सरकार पीड़ित परिवारों की हरसंभव मदद कर रही है.

यह भी पढ़ें: धरती पर जीवन की ढाल खतरे में, एसी, फ्रिज और प्लास्टिक बने चुनौती, वैज्ञानिक बोलें- हरियाली बचेगी तो बचेगा जीवन

For All Latest Updates

TAGGED:

DEHRADUN CLOUDBURST TRAGEDY UPDATESDEHRADUN CLOUDBURST 6 DIEDMORADABAD 6 DIED 3 MISSING DEHRADUNDEHRADUN CLOUDBURST MORADABAD DEATHCLOUDBURST IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.