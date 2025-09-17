ETV Bharat / state

देहरादून में बादल फटने से मुरादाबाद के 6 मजदूरों की मौत, 3 लापता; गांव में चीख-पुकार, जिला प्रशासन मदद को पहुंचा

बादल फटने से मुरादाबाद के 6 मजदूरों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 7:26 AM IST 2 Min Read