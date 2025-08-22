रांची: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है. इसका सीधा असर रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनों पर पड़ेगा. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी कार्य को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र ट्रेनें रद्द की गई हैं.

रद्द ट्रेनों की सूची

ट्रेन संख्या 17005 हैदराबाद–रक्सौल एक्सप्रेस : 21 अगस्त को रद्द

ट्रेन संख्या 17006 रक्सौल–हैदराबाद एक्सप्रेस : 24 अगस्त को रद्द

ट्रेन संख्या 17321 वास्को डी गामा–जसीडीह एक्सप्रेस : 22 अगस्त को रद्द

ट्रेन संख्या 17322 जसीडीह–वास्को डी गामा एक्सप्रेस : 25 अगस्त को रद्द

ट्रेन संख्या 22358 गया–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस : 27 अगस्त को रद्द

ट्रेन संख्या 22357 लोकमान्य तिलक टर्मिनस–गया एक्सप्रेस : 29 अगस्त को रद्द

रांची–गोमती नगर द्वि-साप्ताहिक ट्रेन की मांग

इधर, जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति (ZRUCC) के सदस्य अरुण जोशी ने गुरुवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा को पत्र लिखकर रांची–गोमती नगर ट्रेन शुरू करने की मांग की है. इसकी जानकारी सलाहकार समिति के सदस्य अरुण जोशी ने खुद दी है. उन्होंने कहा कि फिलहाल रांची–बनारस एक्सप्रेस सप्ताह में केवल पांच दिन चलती है. शेष दो दिन बुधवार और रविवार को इसकी रेक हटिया स्टेशन पर खड़ी रहती है. इस उपलब्ध रेक का प्रभावी उपयोग करते हुए रांची–लोहरदगा–टोरी–डालटनगंज–सासाराम–वाराणसी–अयोध्या होकर गोमती नगर तक द्वि-साप्ताहिक ट्रेन सेवा प्रारंभ की जा सकती है.

उन्होंने कहा कि सोननगर–रिचुघुटा खंड पर तीसरी लाइन शुरू हो जाने से ट्रैफिक लोड कम हुआ है और समयपालन में सुधार आया है. ऐसे में नई ट्रेन सेवा न केवल व्यावहारिक होगी, बल्कि यात्रियों को भी बड़ी राहत देगी और रेलवे को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा.

रांची रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक पूजा पर मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

त्योहारों के मौसम को देखते हुए रेलवे ने दो विशेष ट्रेनों की घोषणा की है.

भुवनेश्वर–धनबाद फेस्टिवल स्पेशल : 30 नवंबर तक चलेगी.

धनबाद–भुवनेश्वर फेस्टिवल स्पेशल : 1 दिसंबर तक चलेगी.

इसके अलावा

संतरागाछी–अजमेर पूजा/दीपावली/छठ स्पेशल : 22 सितंबर से 24 नवंबर तक हर सोमवार चलेगी.

अजमेर–संतरागाछी स्पेशल (वाया रांची) : 25 सितंबर से 27 नवंबर तक हर शनिवार चलेगी.

रांची रेल मंडल ने द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी आरक्षित श्रेणी की बोगियों में भीड़ सामान्य है, लेकिन सितंबर के अंत तक आरक्षण तालिका हाउसफुल होने की संभावना जताई गई है.

