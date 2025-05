ETV Bharat / state

आगरा में नाइट ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 6 दरोगा पर एक्शन, जानिए कहां थे तैनात? - AGRA NEWS

आगरा में पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 10:49 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 10:54 PM IST 2 Min Read

आगरा : ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यूपी में अलर्ट है. आगरा में एयरपोर्ट और ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इन सबके बावजूद अलर्ट के ड्यूटी पर तैनात 6 दरोगा की लापरवाही उजागर हुई है. ये सभी रात के समय ड्यूटी पर नहीं पाए गए, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की गई है. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि आगरा में हाई अलर्ट है. ऐसे में पुलिसकर्मियों को भी सड़क पर रहकर काम करने के निर्देश दिए गए थे. जिसमें पुलिसकर्मियों की रात में अलग-अलग स्थानों में पर डयूटी लगाई थी. सिटी जोन के एसीपी ने अपने क्षेत्र में निरीक्षण किया तो पुलिसकर्मी की मुस्तैदी का पता चला. कुछ पुलिस कर्मी ड्यूटी पर तैनात नहीं मिले. इस पर पुलिसकर्मियों को चिन्हित किया गया. इसके बाद आगरा कमिश्नरेट के सिटी जोन में कार्रवाई की है. सिकंदरा थाना और न्यू आगरा थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई. जिसके बाद तीन पुलिस चौकी प्रभारी और तीन एसआई पर कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन भेजा गया है. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों की निगरानी और कार्रवाई की जा रही है.

सिकंदरा थाना के एसएसआई सुनील कुमार.

सिकंदरा थाना के एसआई अरविंद कुमार.

सिकंदरा थाना के एसआई नरेंद्र कुमार.

न्यू आगरा थाना की पुलिस चौकी डिवीजन के प्रभारी अखिलेश कुमार.

न्यू आगरा थाना की दयालबाग पुलिस चौकी प्रभारी अमित कुमार.

Last Updated : May 10, 2025 at 10:54 PM IST