आगरा में इंस्पेक्टर-दरोगा सहित 6 पुलिसकर्मी क्यों किए गए निलंबित? ये वजह आई सामने

आगरा: ताजनगरी में पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है. इंस्पेक्टर क्राइम सिकंदरा शैलेंद्र सिंह और दो दरोगा समेत छह पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं. इसके साथ ही यूपी 112 में तैनात दो आरक्षी चालकों को लाइन हाजिर भी किया गया है. इन कार्रवाईयों के पीछे ये बड़ी वजहें सामने आई हैं. पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार का कहना है कि आगे भी एक्शन जारी रहेगा.

बता दें कि पिछले दिनों पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने हेल्पलाइन नंबर 7839860813 जारी किया था. यह नंबर किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए है. हेल्पलाइन नंबर जारी करने से पहले पुलिस कर्मियों की बैठक भी बुलाई गई थी. जिसमें चेतावनी दी गई थी. हेल्पलाइन नंबर पर सात दिन में 500 से अधिक फोन आए. पुलिस ही नहीं दूसरे विभागों और जनपदों की शिकायतें भी आने लगीं.

इस नंबर पर सिकंदरा थाना के इंस्पेक्टर क्राइम शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एक पीड़ित ने शिकायत की थी. साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. कमिश्नर के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए. डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने शैलेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया.

ऐसे ही डीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया कि निबोहरा थाना में तैनात दरोगा सुमित राठी व फतेहाबाद थाना में तैनात दरोगा ज्ञान प्रकाश के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जांच कराई. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए. दोनों को निलंबित कर दिया गया. ऐसे ही यूपी 112 में तैनात मुख्य आरक्षी रिंकू, आरक्षी संजीव कुमार व आरक्षी हरपाल सिंह के खिलाफ शिकायत थी. तीनों को निलंबित किया गया.