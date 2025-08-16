ETV Bharat / state

भरतपुर क्रिकेटरों का जलवा, पहली बार 6 खिलाड़ियों को मिला बड़ा मंच - SENIOR CHALLENGER TROPHY SELECTION

सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी के लिए पहली बार भरतपुर के 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ. रणजी टीम में जगह बनाने का मौका.

Ranji team selection
SMS स्टेडियम, जयपुर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2025 at 5:02 PM IST

2 Min Read

भरतपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी में भरतपुर जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ है. जिले से एक साथ 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है. ये खिलाड़ी अब जयपुर में चल रही प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर रणजी ट्रॉफी की टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगे.

चयनित खिलाड़ियों की सूची: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में आकाश सिंह और अनिरुद्ध सिंह टीम A में, चेतन शर्मा टीम B में, मोहित गुप्ता टीम D में, अव्यांश सिंह टीम F में और कार्तिक शर्मा टीम G में शामिल किए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिले से पहली बार इतने खिलाड़ियों का एक साथ चयन हुआ है.

इसे भी पढ़ें- अंडर-14 राजसिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए भरतपुर के तीन खिलाड़ियों का राजस्थान टीम में चयन

प्रतियोगिता का महत्व: सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी जयपुर में 16 अगस्त से दो दिवसीय फॉरमैट में शुरू हुई है. राजस्थान भर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनकर 8 टीमें बनाई गई हैं. इन्हीं के प्रदर्शन के आधार पर रणजी ट्रॉफी की 16 सदस्यीय टीम तय होगी. भरतपुर के खिलाड़ियों के लिए यह राज्य की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम में जगह बनाने का सुनहरा अवसर है.

जिले में खुशी की लहर: भरतपुर के खिलाड़ियों के चयन से जिलेभर में उत्साह का माहौल है. जिला क्रिकेट संघ के चयनकर्ता नरेश खत्री, सूरज शर्मा, लंकेश, प्रेम सिंह और पंकज गोयल ने इसे प्रतिभा की जीत बताया. संघ के अध्यक्ष विष्णु लोहिया, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी समेत अन्य सदस्यों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस मौके पर जिला क्रिकेट संघ कार्यालय में मिठाइयां बांटी गईं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया.

इसे भी पढ़ें- दलीप ट्रॉफी: मध्य क्षेत्र टीम में राजस्थान के मानव सुथार, खलील अहमद और दीपक चाहर का चयन

भरतपुर: राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी में भरतपुर जिले के लिए ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ है. जिले से एक साथ 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है. ये खिलाड़ी अब जयपुर में चल रही प्रतियोगिता में प्रदर्शन कर रणजी ट्रॉफी की टीम में जगह बनाने का प्रयास करेंगे.

चयनित खिलाड़ियों की सूची: जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में आकाश सिंह और अनिरुद्ध सिंह टीम A में, चेतन शर्मा टीम B में, मोहित गुप्ता टीम D में, अव्यांश सिंह टीम F में और कार्तिक शर्मा टीम G में शामिल किए गए हैं. उन्होंने बताया कि जिले से पहली बार इतने खिलाड़ियों का एक साथ चयन हुआ है.

इसे भी पढ़ें- अंडर-14 राजसिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए भरतपुर के तीन खिलाड़ियों का राजस्थान टीम में चयन

प्रतियोगिता का महत्व: सीनियर चैलेंजर ट्रॉफी जयपुर में 16 अगस्त से दो दिवसीय फॉरमैट में शुरू हुई है. राजस्थान भर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को चुनकर 8 टीमें बनाई गई हैं. इन्हीं के प्रदर्शन के आधार पर रणजी ट्रॉफी की 16 सदस्यीय टीम तय होगी. भरतपुर के खिलाड़ियों के लिए यह राज्य की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम में जगह बनाने का सुनहरा अवसर है.

जिले में खुशी की लहर: भरतपुर के खिलाड़ियों के चयन से जिलेभर में उत्साह का माहौल है. जिला क्रिकेट संघ के चयनकर्ता नरेश खत्री, सूरज शर्मा, लंकेश, प्रेम सिंह और पंकज गोयल ने इसे प्रतिभा की जीत बताया. संघ के अध्यक्ष विष्णु लोहिया, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी समेत अन्य सदस्यों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस मौके पर जिला क्रिकेट संघ कार्यालय में मिठाइयां बांटी गईं और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया.

इसे भी पढ़ें- दलीप ट्रॉफी: मध्य क्षेत्र टीम में राजस्थान के मानव सुथार, खलील अहमद और दीपक चाहर का चयन

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARATPUR CRICKETSENIOR CHALLENGER TROPHYभरतपुर क्रिकेट खिलाड़ी चयनभरतपुर के 6 खिलाड़ियों का चयनSENIOR CHALLENGER TROPHY SELECTION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का शिखर सम्मेलन: ट्रंप और पुतिन की बैठक के परिणाम भारत-अमेरिका संबंध पर डालेंगे प्रभाव

खत्म हो सकता है 12% GST स्लैब, इंश्योरेंस से लेकर किचन तक, सस्ते होंगे कई सामान

कृष्ण जन्माष्टमी पर कब और कैसे करें लड्डू गोपाल की पूजा, जानें पूरी विधि

सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.