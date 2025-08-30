ETV Bharat / state

वैष्णो देवी हादसे में दिल्ली के इस परिवार के 6 लोगों की मौत, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार - VAISHNO DEVI LANDSLIDE VICTIMS

पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि यात्रा में हुई लापरवाही के कारण सब लोगों की जान चली गई.

वैष्णो देवी हादसा: दिल्ली के एक परिवार के 6 लोगों की मौत (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 10:41 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 10:52 PM IST

नई दिल्ली: वैष्णो देवी में हुए लैंडस्लाइड में 35 लोगों की जान चली गई. कई परिवारों ने अपनों को खो दिया. लेकिन कुछ परिवार तो पूरी तरह से उजड़ गए. दिल्ली के एक परिवार के 6 लोगों की इस हादसे में जान चली गई.

मामला बुराड़ी के केशव नगर का है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई .हादसे के बाद मृतकों के शव घर पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार किया गया. परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है घर में मातम पसरा हुआ है. पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है.

पीड़ित परिवार का आरोप वैष्णो देवी में प्रशासन की तरफ से लापरवाही की गई थी.पीड़ित परिवार का कहना है कि हादसे की आशंका के बावजूद श्रद्धालुओं के जाने के लिए रास्ता खोला गया था.

VAISHNO DEVI LANDSLIDE VICTIMS
दिल्ली के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत (SOURCE : ETV BHARAT)

केशव नगर कॉलोनी के इस परिवार और अन्य रिश्तेदारों में से कुल 16 लोग माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे और लैंड स्लाइडिंग के दौरान इस एक ही घर के अंदर रहने वाले चार लोग और उनके दो रिश्तेदार यानि 6 की दर्दनाक मौत हो गई. इनके दो बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती है जिनमें से एक मासूम बच्चा आईसीयू में है जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

यह परिवार बुराड़ी क्षेत्र के अंतर्गत केशव नगर में रहता है 45 साल का अजय और उसका भाई 38 साल का राजा, राजा की पत्नी पिंकी और उनकी 12 साल की बेटी दीपांशी इस हादसे का शिकार हो गई. 17 साल की तानिया और 23 साल की पुकार जो उनके रिश्तेदारों की बेटियां थी वे गाज़ियाबाद से इनके साथ गई थी और मौत का शिकार हो गई.

VAISHNO DEVI LANDSLIDE VICTIMS
दिल्ली के केशव नगर का रहने वाला परिवार (SOURCE : ETV BHARAT)

इस घर में अब बुजुर्ग माता-पिता के अलावा एक छोटा सा बच्चा और एक बच्ची बचे हैं. बुजुर्ग राजकुमारी भी परिवार के साथ यात्रा पर गई थी लेकिन वह बुजुर्ग होने की वजह से पालकी में बैठ गई और साथ में एक बच्ची को भी पालकी में बैठा दिया गया और वह अर्ध कुंवारी तक ऊपर पहुंच गए लेकिन बाकी परिवार हादसे का शिकार हो गया. हादसे के बाद से बुजुर्ग माता-पिता का भी रो-रो कर बुरा हाल है.

फिलहाल प्रशासन की अब तक की मदद से पीड़ित परिवार नाखुश है क्योंकि दाह संस्कार के दौरान भी इनसे जो फीस ली गई वह भी रिश्तेदारों द्वारा ही मदद करनी पड़ी क्योंकि घर में कोई बचा नहीं था. पीड़ित परिवार में बुजुर्ग और बच्चों के अलावा कोई बचा नहीं है. ऐसे में परिवार की गुहार है कि उनकी मदद के लिए प्रशासन आगे आए.

