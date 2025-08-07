पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जारी है. उसी कड़ी में आज (गुरुवार को) 26 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है. इसके साथ ही 6 आईपीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है.

6 IPS का ट्रांसफर : जिन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 6 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. उसमें 2021 बैच के मोहिबुल्लाह अंसारी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था (पटना), 2022 बैच की शैलजा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हिलसा (नालंदा) बनाया गया है.

2022 बैच के साकेत कुमार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिक्रमगंज (रोहतास), 2022 बैच की गरिमा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरैया (मुजफ्फरपुर), 2022 बैच की साक्षी कुमारी को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया (बेगूसराय), 2023 बैच की कोमल मीणा को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मसौढ़ी (पटना) बनाया गया है.

6 IPS का ट्रांसफर (ETV Bharat)

25 DSP का तबादला : इसके अलावा राज्य के 26 डीएसपी का ट्रांसफर किया गया है. नव वैभव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को पुलिस उपाधीक्षक यातायात (पटना), नवल किशोर को पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम (पटना), कुमार संजय पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था शाखा बिहार पुलिस मुख्यालय में नियुक्त किया गया है.

अतनु दत्त को पुलिस उपाधीक्षक यातायात (बेतिया), रेणु कुमारी को पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 16 पटना, वहीं राजेश रंजन को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर 1 पटना बनाया गया है.

DSP का ट्रांसफर (ETV Bharat)

DSP का ट्रांसफर (ETV Bharat)

DSP का ट्रांसफर (ETV Bharat)

लगातार हो रहे हैं ट्रांसफर : बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं. पिछले दिनों कई आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी और बीपीएससी अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था. उसी कड़ी में आज से 'तबादला एक्सप्रेस' का दौर जारी रहा. हालांकि इसे रूटीन ट्रांसफर बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में 10 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल! पटना के 18 थानेदारों का हुआ ट्रांसफर, देखें लिस्ट

बिहार में 62 पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला, देखें पूरी लिस्ट