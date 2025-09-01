बहराइच : लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. नहरें भी लबालब हैं. तमाम जलीय जंतु पानी से होकर आबादी की ओर पहुंचने लगे हैं. सोमवार को 6 फीट लंबी डॉल्फिन नदी से होकर नहर में पहुंच गई. ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से डॉल्फिन का रेस्क्यू किया. इसके बाद एंबुलेंस से ले जाकर घाघर नदी में छोड़ दिया.
बहराइच वन रेंज के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के मतरमा नहर के पास सोमवार को कुछ ग्रामीण टहल रहे थे. इस दौरान उन्होंने एक डॉल्फिन को देखा. इसके बाद कुछ ही देर में डॉल्फिन को देखने के लिए भीड़ जुट गई. ग्रामीण मोबाइल से वीडियो बनाने लगे. तस्वीरें भी खींचीं. इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी. कुछ ही देर में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. ग्रामीणों की मदद से डॉल्फिन को नहर से बाहर निकाला. इसके बाद उसे स्ट्रेचर पर रखकर एंबुलेंस में रखा.
वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन को ले जाकर घाघरा नदी में छोड़ दिया. डीएफओ राम सिंह यादव की ओर से रेस्क्यू के वीडियो-फोटो जारी किए गए हैं. डीएफओ ने बताया कि डॉल्फिन को कर्मियों ने सुरक्षित नदी में छोड़ दिया है. प्रभागीय वन अधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि इस इलाके में पहली बार डॉल्फिन मछली को देखा गया.
इससे पहले कतर्नियाघाट रेंज के गेरुआ नदी में पहले भी कई बार डॉल्फिन को अठखेलियां करते देखा गया था. ग्रामीणों ने बताया कि जिले में कई दिनों से बारिश हो रही है. इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया है. आए दिन तमाम जलीय जीव जंतु गांवों में भी घुस जाते हैं.
