लखनऊ में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, 1.30 करोड़ डिजिटल करेंसी बरामद, PM आवास से चल रहा था 'खेल'

पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. ( Photo Credit; Lucknow Police )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 12, 2025 at 6:45 PM IST | Updated : September 12, 2025 at 7:12 PM IST 2 Min Read

लखनऊ : बीबीडी और पूर्वी जोन की क्राइम टीम ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के एक कमरे से रैकेट चला रहे थे. आरोपियों के पास से 26 लाख रुपए नकद, एक करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी, 9 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 15 एटीएम कार्ड और 16 फर्जी चेकबुक बरामद की गई है. आरोपियों की पहचान मुशीर अहमद, अनवर अहमद, अरशद अली, रिंकू, अमित कुमार जयसवाल और अर्जुन भार्गव के रूप में हुई है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मोबाइल और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच की जा रही है. एक मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी से सबूत मिले हैं. विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है. मोबाइल में मिले क्रिप्टो करेंसी के सबूत. (Video Credit; Lucknow Police)

