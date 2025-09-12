ETV Bharat / state

लखनऊ में 6 साइबर ठग गिरफ्तार, 1.30 करोड़ डिजिटल करेंसी बरामद, PM आवास से चल रहा था 'खेल'

पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. (Photo Credit; Lucknow Police)
लखनऊ : बीबीडी और पूर्वी जोन की क्राइम टीम ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के एक कमरे से रैकेट चला रहे थे. आरोपियों के पास से 26 लाख रुपए नकद, एक करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी, 9 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, 15 एटीएम कार्ड और 16 फर्जी चेकबुक बरामद की गई है.

आरोपियों की पहचान मुशीर अहमद, अनवर अहमद, अरशद अली, रिंकू, अमित कुमार जयसवाल और अर्जुन भार्गव के रूप में हुई है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. मोबाइल और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच की जा रही है. एक मोबाइल में क्रिप्टो करेंसी से सबूत मिले हैं. विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है.

मोबाइल में मिले क्रिप्टो करेंसी के सबूत. (Video Credit; Lucknow Police)

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि पीएम आवास योजना के एक कमरे से संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं. सूचना पर दबिश दी गई. आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी और डिजिटल ट्रांजेक्शन के सबूत बरामद किए गए. पकड़े गए आरोपी भोले-भाले लोगों को झांसा देकर फर्जी बैंक खाता खुलवाते थे.

डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया, जांच में पता चला कि आरोपी ठगी से मिली रकम को नकद निकालकर फॉरेक्स ट्रेडिंग और डिजिटल करेंसी में बदलते थे, ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो. गिरोह डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और फर्जी निवेश जैसे तरीकों से लोगों को जाल में फंसाता था. खाते में पैसा आ जाने के बाद नकद निकालकर उसे डिजिटल करेंसी में बदल देते थे. यह पूरा गैंग दलालों के जरिए संचालित हो रहा था. अब तक की जांच में गैंग ने लगभग 14.80 करोड़ की ठगी की है.

