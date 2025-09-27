ETV Bharat / state

अमेरिकन पिस्टल के साथ लातेहार में 6 अपराधी गिरफ्तार, बना रहे थे अपराध की बड़ी योजना

लातेहार पुलिस की गिरफ्त में अपराधी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 27, 2025 at 7:58 PM IST 3 Min Read