अमेरिकन पिस्टल के साथ लातेहार में 6 अपराधी गिरफ्तार, बना रहे थे अपराध की बड़ी योजना

लातेहार में अपराध की योजना बनाते छह अपराधी पकड़े गए हैं. गिरफ्तार अपराधियों के पास से अमेरिकन पिस्टल जब्त की गई है.

Criminals Arrested In Latehar
लातेहार पुलिस की गिरफ्त में अपराधी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 27, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read
लातेहार: अपराधियों के नापाक मंसूबे पर लातेहार पुलिस ने पानी फेरा है. पुलिस ने आपराधिक गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने अपराधियों के पास से एक अमेरिकन पिस्टल भी बरामद हुआ है. गिरफ्तार सभी अपराधी झारखंड के चतरा जिले के रहने वाले हैं. इसकी पुष्टि लातेहार एसपी कुमार गौरव ने की है.

बना रहे थे अपराध की बड़ी योजना

दरअसल, लातेहार एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत मनातू रेलवे स्टेशन के पास कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं. सूचना मिलने के बाद लातेहार एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बनाई गई और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई.

जानकारी देते लातेहार एसपी कुमार गौरव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीएसपी विनोद रवानी, इंस्पेक्टर परमानंद बिरुआ, बरियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान और बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर अपराधियों को चारों ओर से घेरकर दबिश बनाई गई. पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने 6 अपराधियों को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया.

सभी अपराधी चतरा के निवासी

गिरफ्तार अपराधियों में रूपेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, विनोद गंझू, बादल गंझू, सुनील कुमार यादव और राजगीर गंझू शामिल है. गिरफ्तार सभी अपराधी चतरा जिले के रहने वाले हैं.

नक्सली संगठनों के नाम पर करते थे अपराध

लातेहार एसपी कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता में बताया कि विगत कुछ दिनों से आदेश गंझू के नेतृत्व में एक गिरोह बनाकर लातेहार और चतरा जिले के सीमावर्ती इलाकों में काम कर रहे लोगों को फोन कर अपराधी रंगदारी की मांग कर रहे थे. लेवी वसूली के लिए अपराधियों ने गत 2 अगस्त को बरियातू थाना क्षेत्र के भाटचतरा के पास हिंसक घटना को अंजाम भी दिया था और मजदूरों के साथ मारपीट भी की थी.

इस घटना के बाद पुलिस की टीम लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि अपराधियों का एक गिरोह मनातू रेलवे स्टेशन के पास जमे हुए हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की और 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया. एसपी कुमार गौरव ने कहा कि इस गिरोह के सभी अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी.

अपराधियों के पास से अमेरिकन पिस्टल जब्त

गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक अमेरिकन पिस्टल बरामद किया है. बरामद पिस्टल पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ है. पिस्टल के दूसरी ओर 7.62 राउंड लिखा हुआ है. इसके बट और ट्रिगर गोल्डन रंग के हैं. पिस्टल में पांच जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए. जिसमें केएफ लिखा हुआ है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर अपराधियों के पास से यह पिस्टल कहां से आई.

