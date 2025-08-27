ETV Bharat / state

बिहार में डूबने से 6 बच्चों की मौत, तीज पर्व और गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हादसा - 6 CHILDREN DIED IN BIHAR

बिहार में डूबने की चार अलग-अलग घटनाओं में 6 मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है. पढ़ें खबर

नालंदा में डूबने से बच्चों की मौत
नालंदा में डूबने से बच्चों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 27, 2025 at 11:00 AM IST

3 Min Read

नालंदा/ कैमूर: बिहार में एक के बाद एक हो रहे हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. मंगलवार को नालंदा और कैमूर जिलों से डूबने की चार अलग-अलग घटनाओं में छह मासूमों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है. नालंदा में 24 घंटे के भीतर दो किशोर और दो किशोरी है की मौत मौत हो गई है. हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

नालंदा के कुतुलपुर में दो बच्चों की डूबकर मौत: नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र के कुतुलपुर गांव में दो बच्चे पाइन में डूबकर जान गंवा बैठे. मृतकों की पहचान तुलसी मिस्त्री के 10 वर्षीय पुत्र सोहन कुमार और अखिलेश राम के 13 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार के रूप में हुई है. दोनों बच्चे गांव से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर लाला खंधा नामक स्थान पर नहा रहे थे.

नहाते समय गहरे पानी में डूबे मासूम: ग्रामीणों के अनुसार, कुल 5-6 बच्चे नहाने गए थे, जिनमें से दो गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. बाकी बच्चों ने किसी तरह खुद को बचाया और गांव लौटकर घटना की जानकारी दी.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों शवों को पाइन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन भी मौके पर पहुंचे. पूरे गांव में मातम पसर गया.

"दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जा रही है."- रवि कुमार, बेन थानाध्यक्ष

गंगटा गांव में किशोरी की मौत, दो को बचाया गया: नालंदा की ही दूसरी घटना गोकुलपुर थाना क्षेत्र के गंगटा गांव से है, जहां 13 वर्षीय वर्षा कुमारी की पानी में डूबने से मौत हो गई. मृतका मनोज यादव की पुत्री थी और तीज पर्व के अवसर पर वह अपनी दो सहेलियों के साथ पाइन किनारे मिट्टी लाने गई थी.

तीनों बच्चियां डूबीं: मिट्टी लेते वक्त तीनों लड़कियां फिसलकर पानी में गिर गईं. शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने दो बच्चियों को बचा लिया, लेकिन वर्षा की जान नहीं बचाई जा सकी. गोकुलपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

गणेश प्रतिमा की विसर्जन के दौरान हादसा: तीसरी घटना नालंदा में तीज पूजा का गौरा-गणेश प्रतिमा की विसर्जन करने के दौरान पानी में डूबने से मनीष सिंह 14 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी की मौत हो गई. घटना चंडी थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव की है.

कैमूर में पोखरे में नहाते समय तीन बहनें डूबीं: तीसरी घटना कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहारी गांव में हुई, जहां एक ही परिवार की तीन बच्चियां पोखरे में नहाने के दौरान गहरे पानी में चली गईं. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य किया और तीनों को बाहर निकालकर रामगढ़ रेफरल अस्पताल पहुंचाया.

दो की मौत, एक की हालत गंभीर: अस्पताल में डॉक्टरों ने गजेंद्र यादव की दो बेटियों 13 वर्षीय अंशिका कुमारी और 11 वर्षीय खुशबू कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

