ETV Bharat / state

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में बदलाव, खेती किसानी से लेकर हेल्थ और मौसम जैसे विषयों पर फोकस

बता दें कि 5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम का आंकलन अर्द्धवार्षिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रोजेक्ट में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा. इसमें अर्द्धवार्षिक परीक्षा के 20 अंक, लिखित परीक्षा के 60 अंक और प्रोजेक्ट के 20 अंक निर्धारित किए गए हैं. प्रत्येक विषय में दीर्घउत्तरीय प्रश्नों की संख्या कम होगी. जबकि इसके बदले अति लघुउत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाएगी.

भोपाल : एमपी बोर्ड की 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है. अब लघुउत्तरीय प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जा रही है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों यानी लॉन्ग आंसर वाले प्रश्नों की संख्या कम की जा रही है, जिससे परीक्षार्थियों को सवाल हल करने में सहूलियत हो. इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत कई विषय पर खास जोर दिया जा रहा है जैसे खेती, मौसम, जीएसटी, स्वास्थ्य समस्याएं जैसे एचआईवी एड्स आदि.

5वीं-8वीं बोर्ड परीक्षा में बदलाव (MP BOARD)

5वीं-8वीं की वार्षिक परीक्षा में यह रहेगा पैटर्न

कुल प्रश्नों की संख्या - 26

बहु विकल्पीय प्रश्न - 5 प्रश्न, प्रत्येक के लिए एक-एक अंक निर्धारित

रिक्त स्थानों की पूर्ति - 5 प्रश्न, प्रत्येक के लिए एक-एक अंक निर्धारित

अति लघु उत्तरीय प्रश्न - 6 प्रश्न, प्रत्येक के लिए दो-दो अंक निर्धारित

लघु उत्तरीय प्रश्न - 6 प्रश्न, प्रत्येक के लिए 3-3 अंक निर्धारित

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न - 4 प्रश्न, प्रत्येक के लिए 5-5 अंक निर्धारित

इसलिए कम की गई दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या

राज्य शिक्षा केंद्र के मूल्यांकन अधिकारी ब्रजेश सक्सेना ने बताया, '' इस बार 5वीं-8वीं की बोर्ड परीक्षा संभवतः फरवरी या मार्च में आयोजित की जाएगी. इसमें दोनों कक्षाओं में 5-5 अंक के चार दीर्घउत्तरीय प्रश्न होंगे. जबकि 6 अति लघु उत्तरीय और 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे. ब्रजेश सक्सेना ने बताया कि दोनों ही कक्षा की लिखित परीक्षा 60 अंकों की होगी. इनमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या इसलिए कम की गई है, जिससे यदि परीक्षार्थी दीर्घ उत्तरीय सवाल कम हल कर पाते हैं, तो उसके ज्यादा अंक नहीं कटेंगे.''

खेती किसानी से लेकर हेल्थ और मौसम जैसे विषयों पर फोकस (MP BOARD)

5वीं में पूछे जाएंगे खेती से संबंधित सवाल

5वीं कक्षा के हिंदी विषय के प्रोजेक्ट में छात्रों से खेती से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे. इसमें बच्चों को खेती में किए जाने वाले औजारों का उपयोग, खेत पर एक दिन बिताने का अनुभव और प्रकृति के प्रति मानव कर्तव्य के बारे में पूछा जाएगा. इसके साथ ही दशहरा पाठ में भगवान राम का वर्णन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान, प्राकृतिक आपदाओं और मेले के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे.

आठवीं कक्षा में लिखना होगा एड्स पर निबंध

8वीं के प्रोजेक्ट में धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक गुरुओं और धार्मिक स्थलों के नाम भी पूछे जाएंगे. इसके साथ ही नर्सरी और बगीचे को लेकर अपना अनुभव बताना होगा. वहीं प्राकृतिक आपदा और भूकंप से संबंधित सवाल भी पूछे जाएंगे. आठवीं कक्षा के बच्चों को क्षेत्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी निबंध लिखना होगा. इसके साथ ही एचआईवी एड्स को लेकर भी 15 से 20 वाक्यों में निबंध लिखना होगा.

स्थानीय राजनीति से संबंधित आएंगे सवाल

कक्षा आठवीें के बच्चों को स्थानीय राजनीति की बुनियादी जानकारी देने के लिए महापौर और पार्षद चुनाव की प्रक्रिया और वार्ड से संबंधित समस्याओं पर प्रोजेक्ट बनाना होगा. इस प्रोजेक्ट के बच्चों को 20 अंक मिलेंगे. इसमें विद्यार्थियों को अपने परिजनों और आसपड़ोस के 4 से 5 सदस्यों से चर्चा कर प्रोजेक्ट तैयार करना है. इसमें बच्चों को ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच, नगर पंचायत और पालिका के पार्षद व अध्यक्ष के साथ नगर निगमों के पार्षद और महापौर के नाम और उनके काम से संबंधित प्रोजेक्ट बनाना होगा.