58वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का भिवानी में शुभारंभ, सांसद धर्मबीर सिंह ने की खास अपील- "बच्चों को बनाएं खिलाड़ी, खेतों को बनाएं जैविक"

September 24, 2025

भिवानी: भिवानी के भीम स्टेडियम में 58वीं हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है. तीन दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने किया. इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि, "हर बच्चे को कम से कम एक खेल जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि अनुशासन और टीम वर्क भी सिखाते हैं." हरियाणा की खेल उपलब्धियों का सांसद ने किया उल्लेख: सांसद धर्मबीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि, "हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वह ओलंपिक, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ जैसे बड़े टूर्नामेंट हों. इन उपलब्धियों की नींव स्कूली स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं से ही रखी जाती है. केंद्र और राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही हैं. हर खेल की अलग-अलग फेडरेशन बनाई गई हैं और हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र में खेल आयोजन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि युवा प्रतिभाओं को मंच मिल सके." 58वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का भिवानी में शुभारंभ (ETV Bharat)