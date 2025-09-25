ETV Bharat / state

रायबरेली में 58 वर्षीय व्यक्ति नदी में कूदा, सुसाइड नोट में लिखा- 18 साल से चल रहे मुकदमे से परेशान हो गया

शहर कोतवाली इंचार्ज शिव शंकर सिंह ने बताया कि राजेंद्र शुक्ला की गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है. सुसाइड नोट मिला है.

Photo Credit: Rae Bareli Police
58 वर्षीय राजेंद्र शुक्ला उर्फ चंदू शुक्ला की तलाश जारी (Photo Credit: Rae Bareli Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read
रायबरेली: यूपी के रायबरेली में 18 साल से चल रहे मुकदमे से परेशान एक व्यक्ति ने सुसाइड नोट लिखकर नदी में छलांग लगा दी. शहर कोतवाली इंचार्ज शिव शंकर सिंह ने बताया सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने 58 वर्षीय राजेंद्र शुक्ला उर्फ चंदू शुक्ला की खोज शुरू कर दी. गोताखोरों और एनडीआरएफ की टीम को भी मदद के लिए बुलाया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

बाइक पर मोबाइल और सुसाइड नोट मिला: शहर कोतवाली इंचार्ज शिव शंकर सिंह ने कहा कि कोतवाली क्षेत्र के उत्तर दरवाजा मोहल्ले के रहने वाले 58 वर्षीय राजेंद्र शुक्ला उर्फ चंदू शुक्ला ने 18 साल से चल रहे मुकदमे से परेशान होकर बुधवार देर रात राजघाट सई नदी पुल पर बाइक खड़ी की थी. वह मोबाइल और सुसाइड नोट रखकर नदी में कूद गये. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. वहां पुलिस ने बाइक के साथ राजेंद्र शुक्ला का मोबाइल और उनका सुसाइड नोट बरामद किया.

18 साल से चल रहा दलित उत्पीड़न का केस: राजेंद्र शुक्ला उर्फ चंदू शुक्ला ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वह करीब 18 साल से दीवानी कचहरी में चल रहे केस से परेशान हैं. इस वजह से वह नदी में कूद कर आत्महत्या कर रहे हैं. वह 18 साल से मुकदमा लड़ते-लड़ते थक चुके हैं. परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं. इसमें किसी का कोई दोष नहीं है.

लखनऊ से पहुंची एनडीआरएफ की टीम: गुरुवार सुबह से लखनऊ से पहुंची एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने सई नदी में राजेंद्र शुक्ला उर्फ चंदू शुक्ला की तलाश शुरू की. शहर कोतवाली इंचार्ज शिव शंकर सिंह ने कहा कि सई नदी में तलाश की जा रही है.

2007 में दर्ज हुआ था दलित उत्पीड़न का केस: शहर कोतवाली इंचार्ज शिव शंकर सिंह ने कहा कि जांच में पता चला है कि राजेंद्र शुक्ला के खिलाफ वर्ष 2007 में शहर कोतवाली में दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मुकदमे की करीब 18 साल से सुनवाई चल रही थी. इसको लेकर राजेंद्र परेशान थे. राजेंद्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि इस केस में एक महिला को भी फर्जी फंसाया गया, जबकि वह बेगुनाह है.

