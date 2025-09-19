ETV Bharat / state

हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ी से 58 लाख की ठगी, डंकी रूट के जरिए अमेरिका गया, 9 महीने जेल में बिताए

हरियाणा सरकार की सख्ती के बाद भी राज्य के युवाओं से विदेश भेजने के नाम पर ठगी थमने का नाम नहीं ले रहा है.

विदेश भेजने के नाम पर 58 लाख की ठगी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2025 at 7:25 PM IST

चरखी दादरी: रानीला गांव के कबड्डी खिलाड़ी अंकित ने 58 लाख रुपये की ठगी का खुलासा किया है. घर के हालात ठीक न होने और विदेश में कमाई के लालच में उसने जमीन, फसल और भैंस बेचकर पैसे जुटाए. एक व्यक्ति ने उसे अमेरिका भेजने का झांसा दिया. अंकित को डोंकियों ने कई देशों में घुमाया, जबरन भूखा-प्यासा रखा और मारपीट की. अंत में वह अमेरिका पहुंचा, जहां पुलिस ने पकड़कर 9 महीने जेल में रखा. हाल ही में वह वापस घर लौटा है.

5 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज: घर पहुंचने के पीड़ित अंकित ने बौंद थाना में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. बौंद पुलिस ने मामले को आर्थिक अपराध इकाई को ट्रांसफर कर दिया है. बौंद थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि "विदेश भेजने और नौकरी लगाने के नाम पर पैसे की ठगी करने, मानव तस्करी, इलीगल इमीग्रेशन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना मामले में पुलिस ने करनाल जिले के तीन और पानीपत जिले के दो लोग, कुल 5 नामजद लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है."

डंकी रूट में ले जाकर एजेंटों ने किया प्रताड़ित (Etv Bharat)

पीड़ित ने एसपी से की मुलाकात: पीड़ित अंकित द्वारा दादरी एसपी से मिलकर विदेश में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर 58 लाख रुपए की ठगी कर उसे जबरदस्ती अमेरिका भेजने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं. युवक की शिकायत पर पुलिस ने 5 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

9 महीने तक जेल में गुजारा: गांव रानीला निवासी कबड्डी खिलाड़ी ने डोंकी के चक्कर में फंसकर 58 लाख रुपए गवां दिए. इतना ही नहीं बल्कि जबरदस्ती अवैध तरीके से अमेरिका भेजा गया और वहा पकड़े जाने पर 9 माह की जेल काटनी पड़ी। डोंकियों ने कई देशों के चक्कर भी कटवाए और कई दिनों तक भूखा-प्यासा रखा वहीं मार भी खानी पड़ी.

जुलाई 2024 में अमेरिका के लिए निकला था: अंकित ने बताया कि "जनवरी 2024 में वह सोनीपत के बहालगढ़ में कबड्डी की कोचिंग लेता था. उसी दौरान उसकी मुलाकात करनाल जिला निवासी एक युवक के साथ हुई और उसे लीगल तरीके से विदेश में पैसा कमाने का झांसा दिया. दोनों के बीच 30 लाख में वर्क परमिट पर अमेरिका भेजने का मामला तय हो गया. अंकित ने बताया कि जुलाई 2024 में वह विदेश के लिए घर से निकला. डोंकी द्वारा उसे कई देशों के चक्कर कटवाया गया. उसके साथ पंजाब के अन्य युवक भी थे, डोंकियों ने पैसों के लालच में उनके साथ मारपीट की."

31 अगस्त को डिपोर्ट होकर देश लौटा: अंकित ने बताया कि "बंदूक की नोक पर मुझे बंधक बनाकर कमरे में कई दिनों तक भूखे-प्यासे रखा गया. ब्राजिल, बोलविया, बोलविया पेरू, इक्वाडोर, कोलम्बीया, पनामा, मैक्सीको सहित कई देशों में चक्कर कटवाए. रात को घने जंगलों, पहाड़ी और अन्य रास्तों से उनको घुमाया गया. इसी दौरान उसे पुलिस ने पकड़कर 9 महीने तक वहीं जेल में रखा. किसी तरह घर से पैसे लेकर कानूनी तरीके से 31 अगस्त उसे वापिस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया.

पैसे वापस दिलाने की मांग: कबड्‌डी खिलाड़ी की मां मुकेश देवी ने बताया कि "पहले जमीन बेची, बाद में पैसों की डिमांड आई तो फसल और भैंस बेचकर भेजे. वहीं लाखों का कर्ज लिया. बेटा मुश्किल से डेढ़ साल बाद घर पहुंच पाया है. कर्जदार होने के चलते जवान बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं. वहीं दो जून की रोटी के भी लाले पड़े हैं." उन्होंने पुलिस और सरकार से पैसे वापिसी के अलावा ठोस कार्रवाई की मांग उठाई है.

