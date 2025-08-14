जोधपुर: राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस के तहत गुरुवार को मेहरानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो आयोजित किया गया. जिसमें 550 ड्रोन ने पहलगाम की घटना और उसके बाद भारतीय सेनाओं के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया. करीब 15 मिनट के शो के दौरान लोगों ने खूब तालियां बजाई.

ड्रोन शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को शहरवासियों को लाउडस्पीकरों पर सुनाया गया. मेहरानगढ़ पर आयोजित इस शो को शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन और उच्च-गुणवत्ता वाले लाउडस्पीकर लगाकर जनता तक पहुंचाया गया. इससे पहले एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस के जवानों को सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया. इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया.

जोधपुर के ड्रोन शो को देख अचंभित हुए दर्शक (ETV Bharat Jodhpur)

कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी मौजूद रही. इसके अलावा मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक बाबू सिंह राठौड़, अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, अर्जुन लाल गर्ग, पब्बा राम बिश्नोई, गीता बरबड़ सहित अन्य मौजूद रहे. इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर में जोधपुर पहुंचे. वे एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान गए. जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और खुद भी हाथों में तिरंगा लिए यात्रा के साथ चले. इसके बाद वहां से सर्किट हाउस गए.

अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए सीएम: ड्रोन शो के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अशोक उद्यान में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए. इसके लिए अशोक उद्यान को सजाया गया. जगह-जगह प्रदर्शनियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई. मुख्य कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार ने गीत प्रस्तुत किया. इसके अलावा कलाकार और कवि शैलेष लोढ़ा ने भी प्रस्तुति दी.