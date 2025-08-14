ETV Bharat / state

550 ड्रोन ने दिखाया आसमान में 'ऑपरेशन सिंदूर', सेना के पराक्रम को किया सलाम - DRONE SHOW ON OP SINDOOR

जोधपुर के मेहरानगढ़ में आयोजित ड्रोन शो में पहलगाम हमले और इसके बाद सेना के पराक्रम को दर्शाया गया.

shape of missile made by drone
ड्रोन से बनाई मिसाइल की आकृति (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2025 at 9:16 PM IST

2 Min Read

जोधपुर: राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस के तहत गुरुवार को मेहरानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो आयोजित किया गया. जिसमें 550 ड्रोन ने पहलगाम की घटना और उसके बाद भारतीय सेनाओं के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया. करीब 15 मिनट के शो के दौरान लोगों ने खूब तालियां बजाई.

ड्रोन शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को शहरवासियों को लाउडस्पीकरों पर सुनाया गया. मेहरानगढ़ पर आयोजित इस शो को शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन और उच्च-गुणवत्ता वाले लाउडस्पीकर लगाकर जनता तक पहुंचाया गया. इससे पहले एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस के जवानों को सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया. इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया.

जोधपुर के ड्रोन शो को देख अचंभित हुए दर्शक (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Rajasthan: नहीं देखा होगा ऐसा ड्रोन शो, साक्षात हुए प्रभु श्रीराम के दर्शन! आसमान में दिखी अयोध्या की दिवाली - KOTA DUSSEHRA FAIR

Independence Day greetings made by drones
ड्रोन से दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई (ETV Bharat Jodhpur)

कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी मौजूद रही. इसके अलावा मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक बाबू सिंह राठौड़, अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, अर्जुन लाल गर्ग, पब्बा राम बिश्नोई, गीता बरबड़ सहित अन्य मौजूद रहे. इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर में जोधपुर पहुंचे. वे एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान गए. जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और खुद भी हाथों में तिरंगा लिए यात्रा के साथ चले. इसके बाद वहां से सर्किट हाउस गए.

पढ़ें: जोधपुर में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो की रिहर्सल, आज रात मुख्यमंत्री देखेंगे - OPERATION SINDOOR DRONE REHEARSAL

shape of warplane created by drones
ड्रोन से बनाई युद्धक विमान की आकृति (ETV Bharat Jodhpur)

अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए सीएम: ड्रोन शो के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अशोक उद्यान में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए. इसके लिए अशोक उद्यान को सजाया गया. जगह-जगह प्रदर्शनियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई. मुख्य कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार ने गीत प्रस्तुत किया. इसके अलावा कलाकार और कवि शैलेष लोढ़ा ने भी प्रस्तुति दी.

जोधपुर: राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस के तहत गुरुवार को मेहरानगढ़ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो आयोजित किया गया. जिसमें 550 ड्रोन ने पहलगाम की घटना और उसके बाद भारतीय सेनाओं के पराक्रम को प्रदर्शित किया गया. करीब 15 मिनट के शो के दौरान लोगों ने खूब तालियां बजाई.

ड्रोन शो के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी को शहरवासियों को लाउडस्पीकरों पर सुनाया गया. मेहरानगढ़ पर आयोजित इस शो को शहर के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन और उच्च-गुणवत्ता वाले लाउडस्पीकर लगाकर जनता तक पहुंचाया गया. इससे पहले एट होम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस के जवानों को सेवा के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया. इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया.

जोधपुर के ड्रोन शो को देख अचंभित हुए दर्शक (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: Rajasthan: नहीं देखा होगा ऐसा ड्रोन शो, साक्षात हुए प्रभु श्रीराम के दर्शन! आसमान में दिखी अयोध्या की दिवाली - KOTA DUSSEHRA FAIR

Independence Day greetings made by drones
ड्रोन से दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई (ETV Bharat Jodhpur)

कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित राज्य की टॉप ब्यूरोक्रेसी मौजूद रही. इसके अलावा मंत्री जोगाराम पटेल, केके विश्नोई, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, विधायक बाबू सिंह राठौड़, अतुल भंसाली, देवेंद्र जोशी, अर्जुन लाल गर्ग, पब्बा राम बिश्नोई, गीता बरबड़ सहित अन्य मौजूद रहे. इससे पहले मुख्यमंत्री दोपहर में जोधपुर पहुंचे. वे एयरपोर्ट से सीधे गांधी मैदान गए. जहां उन्होंने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई और खुद भी हाथों में तिरंगा लिए यात्रा के साथ चले. इसके बाद वहां से सर्किट हाउस गए.

पढ़ें: जोधपुर में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर आधारित ड्रोन शो की रिहर्सल, आज रात मुख्यमंत्री देखेंगे - OPERATION SINDOOR DRONE REHEARSAL

shape of warplane created by drones
ड्रोन से बनाई युद्धक विमान की आकृति (ETV Bharat Jodhpur)

अशोक उद्यान में सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए सीएम: ड्रोन शो के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अशोक उद्यान में स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में शामिल हुए. इसके लिए अशोक उद्यान को सजाया गया. जगह-जगह प्रदर्शनियां और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई. मुख्य कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम पीयूष पवार ने गीत प्रस्तुत किया. इसके अलावा कलाकार और कवि शैलेष लोढ़ा ने भी प्रस्तुति दी.

For All Latest Updates

TAGGED:

DRONE SHOW IN JODHPURDRONE SHOW DEPICTS OP SINDOOR550 DRONES CREATED OP SINDOORजोधपुर में ड्रोन शोDRONE SHOW ON OP SINDOOR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

26 साल बाद खोया हुआ भाई परिवार से मिला, कारगिल युद्ध के दौरान घर छोड़ गया था राकेश

खाद्य और ईंधन कीमतों में गिरावट से मुद्रास्फीति दर दो साल के न्यूनतम स्तर पर

79वां स्वतंत्रता दिवस : किसी भी घटना को रोकने लिए RPF ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की

ट्रंप ने बनाया अंतरिक्ष नियमों को आसान, क्या इससे खुश होंगे एलन मस्क

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.