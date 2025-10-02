ETV Bharat / state

दुमका में मूसलाधार बारिश: नाले में गिरने से 55 वर्षीय महिला की मौत, नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप

दुमका में मूसलाधार बारिश से नाले में गिरकर एक महिला की मौत हो गई है. परिजनों ने नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

HEAVY RAIN IN DUMKA
महिला का रेस्क्यू करते वक्त नाले के पास पहुंची भीड़ (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 9:24 AM IST

दुमका: जिले में बुधवार देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. इस बारिश ने जहां एक ओर दुर्गा पूजा के उत्साह को फीका कर दिया, वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य नाले में गिरने से 55 वर्षीय सविता शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई. परिजनों और स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है. देर रात कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव नाले में एक झाड़ी में फंसा मिला.

नाले में गिरी महिला, हुई दर्दनाक मौत

शहर के गौशाला रोड पर किराए के मकान में रहने वाली 55 वर्षीय सविता शर्मा का घर मुख्य नाले के पास है. उनके पति का पहले ही निधन हो चुका है. बुधवार देर शाम मूसलाधार बारिश के कारण नाले में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया. इसी दौरान सविता शर्मा अचानक नाले में गिर गईं. आसपास के लोगों को जब तक घटना की जानकारी मिली, वह तेज बहाव में काफी दूर बह चुकी थीं. देर रात तक चले खोजबीन अभियान के बाद उनका शव नाले में एक झाड़ी में फंसा मिला. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

नगर परिषद पर लापरवाही का आरोप

सविता शर्मा के परिजनों और स्थानीय लोगों ने नगर परिषद पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि शहर का सारा गंदा पानी इस नाले से होकर हिजला नदी में जाता है, लेकिन इसके रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता. परिजनों ने बताया कि कई बार नाले के किनारे गार्डवाल (सुरक्षा दीवार) बनाने की मांग उठाई गई, लेकिन नगर परिषद ने इसे अनसुना कर दिया. नाले के किनारे कई जगह टूटे-फूटे हैं, जिसके कारण निचले इलाकों में रहने वालों को हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है. बारिश के दौरान लोगों के घरों में पानी घुसना आम बात हो गई है. परिजनों का यह भी आरोप है कि जब सविता नाले में गिरीं, तो प्रशासन समय पर मदद के लिए नहीं पहुंचा, जिसके कारण उनकी जान नहीं बच सकी. इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है.

पुलिस और नगर परिषद का क्या है कहना

दुमका नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर खोजबीन शुरू की. उन्होंने कहा कि महिला की नाले में गिरने से मृत्यु हुई है. वहीं, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी शीतांशु खलको ने दावा किया कि बड़े नाले के रखरखाव में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है. उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

बारिश से दुर्गा पूजा में खलल, छोटे दुकानदार परेशान

लगातार बारिश के कारण दुर्गा पूजा के उत्सव पर भी असर पड़ा है. गुरुवार को विजयादशमी के दिन सुबह से हो रही बारिश के कारण मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसका सबसे ज्यादा असर छोटे दुकानदारों पर पड़ा है, जिन्होंने मेले में अपनी दुकानें लगाई थीं. बारिश के कारण उनकी कमाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. कुल मिलाकर, इस मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर में जनजीवन को ठप कर दिया है.

