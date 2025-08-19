नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि वर्दीवालों पर भी एक्शन जारी है. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान संचालित करते हुए 55 पुलिसकर्मियों के चालान काटे हैं. यह सभी पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए. जिसमें में से अधिकतर पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे थे.

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई का उद्देश्य संदेश देना है कि कानून सबके लिए बराबर है और नियमों का पालन सभी को करना होगा चाहे वह आम नागरिक हो या फिर कानून के रखवाले हो.

ट्रैफिक पुलिस का प्रयास

ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि गाजियाबाद में केवल आम नागरिक की नहीं बल्कि पुलिसकर्मी भी दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करें. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आम लोगों के लिए आदर्श बनना चाहिए. अगर पुलिसकर्मी खुद ही यातायात नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए कैसे प्रेरित कर सकेंगे.

गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

पुलिसकर्मियों का चालान

एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद का कहना है, "गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी लाना है. हाल ही में बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने के दौरान सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाजियाबाद में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाने और पीछे बैठी सवारी के हेलमेट ना पहनने पर चालान किया जा रहा है. विशेष अभियान के तहत ऐसे पुलिसकर्मियों का चालान किया गया है जो कि बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चला रहे थे.

विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त 2025 को यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 55 पुलिस कर्मियों के चालान दिए गए हैं."

यातायात नियमों का पालन करने के लिए ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है. सोमवार दिन रात सड़क दुर्घटना में कवि नगर थाने में तैनात महिला दरोगा की मौत हो गई थी. फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है कि केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मी भी यातायात नियमों का गंभीरता से पालन करें.

चालान ना जमा करने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा 41000 वाहनों की सूची तैयार की गई है जिनके ऊपर चालान पेंडिंग है. चालान ना जमा करने वाले लोगों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अगर पांच से अधिक चालान पेंडिंग है तो ऐसी स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस और वहां का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा. परिवहन विभाग को ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहनों की सूची उपलब्ध कराई है जिनके ऊपर पांच या फिर उससे अधिक चालान पेंडिंग है. आदतन डिफॉल्टर को भी चिन्हित किया जा रहा है. लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के भी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाने की तैयारी है.

ये भी पढ़ें: