कानपुर की गलियों में खाने को नहीं भटकेंगे आवारा कुत्ते, नगर निगम ने निकाली ये तरकीब
कानपुर नगर निगम की ओर से की गई पहल, एनजीओ और समाजसेवी संस्थाओं से आगे आने की अपील की.
Published : September 19, 2025 at 7:33 AM IST
कानपुर: शहर में आवारा कुत्ते अब गलियों में खाने के लिए नहीं भटकेंगे. इसके लिए कानपुर नगर निगम ने खास तरकीब खोजी है. नगर निगम ने इस तरकीब को लागू भी कर दिया है. इस तरकीब के जरिए आवारा कुत्तों से बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं को बचाने की कोशिश की गई है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.
क्या है तरकीबः दरअसल कानपुर में आवारा कुत्तों का बड़ा आतंक है. आए दिन शहर में कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं. बीते दिनों उच्चतम न्यायालय का आवारा कुत्तों को लेकर आदेश सामने आया था. इस पर नगर निगम ने काम करना शुरू कर दिया. नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अब कानपुर में नगर निगम के द्वारा कई अलग-अलग क्षेत्र में आवारा कुत्तों( निराश्रित कुत्तों )के लिए फीडिंग सेंटर की शुरुआत की गई है.
क्या होता है डॉग फीड़िंग सेंटरः डॉग फीडिंग सेंटर एक वह स्थान होता है जहां एकांत में कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है. यह स्थान अमूमन भीड़-भाड़ वाले स्थान से दूर होता है. घनी आबादी से ऐसे सेंटर दूर बनाए जाते हैं ताकि कुत्ते किसी को नुकसान न पहुंचाएं. इस सेंटर में कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है.
कानपुर में कितने सेंटर खोले गएः कानपुर नगर निगम की ओऱ से शहर में ऐसे 55 सेंटरों की शुरुआत की गई है. यहां आवारा कुत्तों को फीडिंग कराई जाएगी. इतना ही नहीं इन सेंटरों के आसपास घूमने वाले कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया जाएगा ताकि कुत्तों के काटने से किसी को नुकसान न पहुंचे.
शहरवासियों से जुड़ने की अपील: मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. आर केवनिरंजन ने कहा कि शहर के अलग-अलग क्षेत्र में जो इन फीडिंग सेंटर्स की शुरुआत की गई है इसका मकसद आम जनमानस की सुरक्षा और आवारा कुत्तों की अच्छे से देखभाल करना है. उन्होंने सभी शहरवासियों से इसमें अपनी ज्यादा से ज्यादा सहभागिता दर्ज कराने के लिए भी अनुरोध किया. अभियान में एनजीओ और पशु प्रेमियों से आगे आने के लिए भी कहा गया है. देखभाल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी निकायों,एनजीओ और पशु प्रेमियों को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित करेगी.
इन स्थानों से दूर होंगे डॉग फीडिंग सेंटर
- बच्चों के खेलकूद के स्थल
- स्कूल
- बुजुर्गों की आवाजाही वाले स्थान
- भीड़भाड़ वाले स्थान
- घनी आबादी वाले मोहल्ले
