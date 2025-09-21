बंजार में आपदा से 547 मकानों को पहुंचा नुकसान, 229 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, इतने करोड़ का हुआ नुकसान
आपदा ने हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है. बंजार में आपदा से हुए नुकसान से 229 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं.
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में हुए भारी बारिश से जहां हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में भी सैकड़ो लोगों के घर गिर गए. वहीं, कई घर अब गिरने की कगार पर हैं. अब लोग या तो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं या फिर अपने रिश्तेदारों के घर में शरण लिए हुए हैं. अब प्रभावित लोगों को सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें राहत दी जाए और जिन लोगों की जमीन भी बाढ़ में बह गई. उन्हें अतिरिक्त जमीन देने की व्यवस्था की जाए, ताकि वो फिर से अपना आशियाना तैयार कर सकें.
जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार में प्रशासन ने नुकसान की रिपोर्ट तैयार की है. राजस्व विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक घरों के क्षतिग्रस्त होने से 51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. बंजार प्रशासन के जारी आंकड़ों के अनुसार बंजार उपमंडल में कुल मिला कर 547 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 229 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. वही, रिपोर्ट के अनुसार 318 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है. राजस्व विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार इन घरों के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रभावित परिवारों को 51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. प्रशासन ने प्रभावित लोगों को 18 लाख की राहत भी वितरित की है. इसके अलावा 21 सौ तिरपाल, 300 लोगों को राशन किट, 100 कंबल सहित हाइजीन किट और बर्तन इत्यादि भी वितरित किए गए हैं. बंजार विधानसभा में प्रदेश सरकार ने आपदा के समय प्रभावित इलाके में 150 क्विंटल राशन एयर ड्रॉप करवाया गया और अब उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की सप्लाई पूर्ण रूप से पहुंच गई है.
250 ट्रांसफार्मर किए दुरुस्त
एसडीएम बंजार पंकज शर्मा ने बताया कि 'बंजार उपमंडल में 255 बिजली ट्रांसफार्मर में से 250 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर दुरुस्त कर दिए गए हैं. लोक निर्माण विभाग की 56 के करीब सड़कों में 30 सड़कों को एलएमवी वाहनों के लिए खोल दिया गया है. वही, एनएच 305 जलोड़ी से लारजी तक सड़क को छोटे वाहनों के बहाल कर दिया गया है. जल्द ही बाकी अन्य सड़कों को बड़े वाहनों के लिए बहाल करने की कोशिश जारी है. प्रशासन ने डिजास्टर कमेटी में विभिन्न अधिकारियों को जोड़ा ओर बंजार क्षेत्र में पैनी नजर रखी गई है.'
