करनाल: मेयर परिषद की 53वीं वार्षिक आम सभा 2 से 3 सितंबर तक करनाल के पांच सितारा होटल नूर महल में आयोजित होगी. यह पहली बार है जब हरियाणा इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है. देशभर से मेयर अपने-अपने शहरों की भावी विकास योजनाओं पर विचार-विमर्श करने और नगरीय शासन में मेयरों की भूमिका को मजबूत बनाने के लिए यहां एकत्रित होंगे. इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय विद्युत, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल करेंगे. दो दिवसीय इस सम्मेलन में 21 राज्यों के 70 से अधिक मेयरों के शामिल होने की संभावना है.

पिछले बार 2023 में मध्यप्रदेश में हुआ था आयोजन

इससे पहले मेयर परिषद की बैठक 13-14 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में आयोजित हुई थी. 2 सितंबर को होने वाले सम्मेलन के पहले दिन कॉउंसिल की नई कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा. करनाल की मेयर और इस वर्ष के सम्मेलन की संयोजक रेनू बाला गुप्ता ने बताया "करनाल नगर निगम की ओर से सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यह बैठक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 और 74 में संशोधनों को लागू करने की मांग पर चर्चा भी होगी. अगर मेयर मजबूत होंगे तो आम जनता की समस्याओं का समाधान भी और प्रभावी तरीके से होगा."

मेयर अपने-अपने शहरों की उपलब्धियों को करेंगे प्रदर्शित

सम्मेलन के दौरान मेयर अपने विचार साझा करेंगे और अपने-अपने शहरों की उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करेंगे. करनाल नगर निगम की कार्यशैली, ऑनलाइन पोर्टल जैसी उपलब्धियों पर चर्चा होगी. विशेषकर स्वच्छ सर्वेक्षण में मिली तीसरी रैंकिंग के बारे में अवगत कराया जाएगा. रेनू बाला गुप्ता ने बताया, "हम उन कदमों को प्रस्तुत करेंगे, जिनकी बदौलत करनाल को यह उपलब्धि मिली.

नई कार्यकारी समिति का गठन भी होगा

नीतिगत चर्चाओं के अलावा, मेयर परिषद की आम सभा महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद एक नई कार्यकारी समिति का गठन भी करेगी. सम्मेलन में भाग लेने वाले मेयरों को हरियाणा की सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर से भी अवगत कराया जाएगा. इसमें कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, भद्रकाली मंदिर और गीता ज्ञान स्थल की यात्रा शामिल होगी.

इन जगहों का दौरा करेगा प्रतिनिधिमंडल

करनाल में प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई), इनडोर स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स और अन्य स्थलों का दौरा करेगा, जिससे उन्हें क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और विकास पहलों की जानकारी मिलेगी. सम्मेलन के अंतिम दिन 3 सितम्बर तो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण और प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी शिरकत करेंगे. सम्मेलन के दौरान करनाल विधायक जगमोहन आनंद, इंद्री विधायक राम कुमार कश्यप, असंध विधायक योगेंद्र राणा व नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी भी अपने विचार रखेंगे.

