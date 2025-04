ETV Bharat / state

बिहार में एक ही पेड़ पर उगाए 52 किस्म के आम, जानिए इसकी खासियत - 52 VARIETIES OF MANGO IN ONE TREE

एक ही पेड़ पर 52 किस्म के आम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 26, 2025 at 6:40 AM IST 6 Min Read

भागलपुर : गर्मी के मौसम में आम खाने लुत्फ उठाना हर किसी को पसंद है. इस मौसम में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के बाजार भी तरह-तरह के आमों की किस्मों से गुलजार रहते हैं. जिन्हें देखते ही हर किसी का मन ललचा जाता है. एक पेड़ 52 आम : ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे खास आम के पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो भागलपुर में है. आप शायद ही इसके बारे में जानते होंगे. भागलपुर का ये अनोखा पेड़ इसलिए खास है क्योंकि इस एक पेड़ पर अलग-अलग 52 किस्म के आम फलते हैं. आपको जानकर हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन ये सच है. देखें यह रिपोर्ट (ETV Bharat) आम को लेकर हर कोई दीवाना है, लेकिन भागलपुर के सुल्तानगंज तिलकपुर के अशोक चौधरी के साथ इसका रिश्ता बेहद खास है. इसे शौक कहें या फिर दीवानगी या जुनून, अशोक चौधरी इसे एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके बगीचे में एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों पेड़ ऐसे हैं, जहां एक ही पेड़ में दो-चार तरह के आम एक साथ फलते हैं. उसी में से एक पेड़ में 52 अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट, रसीले और आकर्षक रंग के आम फलते हैं. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) ग्राफ्टिंग तकनीक से बना पेड़ : ये खास पेड़ भागलपुर से 35 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज के तिलकपुर महेशी में एनएच 80 से सटे अशोक चौधरी के बगीचे में है. तिलकपुर के रहने वाले और मैंगो मैन से मशहूर अशोक चौधरी ने बड़ी मशक्कत के साथ इस पेड़ को बनाया है, जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं. ग्राफ्टिंग तकनीक की मदद से इस पेड़ का इजाद किया गया है. जिसमें 52 अलग-अलग किस्म के आम होते हैं. इसका नाम अशोक चौधरी ने 'मल्टी हेड मेंगो' दिया है. ''इसे ग्राफ्टिंग के जरिए तैयार किया है. इसका मकसद था शहरी क्षेत्र में लोगों को कम जगह-जमीन होती है. यदि उन्हें आम का पेड़ लगाने का मन हो, तो वह एक ऐसा पेड़ लगाएं जिससे वह दर्जनों प्रकार के आम का स्वाद ले सकें. इसी को लेकर हमने इस आम के पेड़ का इजाद किया है.''- अशोक चौधरी, मैंगो मैन से मशहूर ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) मैंगो मैन अशोक चौधरी : दरअसल, 23 साल की उम्र में ही अशोक चौधरी ने एक खास पौधे का इजाद किया था. जिसमें सालभर अलग-अलग किस्म के आम लगते थे. आम के पेड़ों पर किए गए इन कामों को देखते हुए अशोक चौधरी को बिहार में मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है.

अशोक चौधरी बताते हैं कि इससे पहले हमारे पास एक ही पेड़ में 72 तरह के आम फलते थे, लेकिन वह धीरे-धीरे इतना बड़ा और घना हो गया कि उन्हें काटना पड़ा. अभी हमारे पास एक पेड़ में 52 तरह के आम फलने का पेड़ लगा है. उसमें मंजर आया था. आंधी तूफान के कारण गिर गया. अभी पेड़ का दूसरा साल ही है, इसलिए आम कम है, लेकिन अगले वर्ष जबरदस्त काम आएगा. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) ''इस तरह के पेड़ को एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है. जैसे सामान्य आम के पेड़ के साथ होता है, उसी तरह इस पेड़ के साथ भी किया जाता है. पेड़ की हाइट कम होती है. साथ ही तने की मोटाई भी कम होती है. इस पेड़ में फल का स्वाद भी अलग-अलग तरह के आम का होता है. सभी आम के फल अपने-अपने समय के अनुसार एक ही पेड़ में फलते हैं.''- अशोक चौधरी, मैंगो मैन से मशहूर मोदी आम 1, 2 और 3 की कहानी : भारत में आम की सैकड़ों किस्में मौजूद हैं. जैसे- सफेदा और रतौल, तोतापरी, लंगड़ा, दशहरी, फजली, चौसा, बीजु, मालदह. हालांकि अपने उगाए आमों को अशोक चौधरी अलग ही नाम देते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी सबसे पहली आम की किस्म का नाम 'मोदी' है, जो कि उन्होंने देश में पहली बार 2014 में मोदी सरकार बनने पर खुशी में रखा था. यही नहीं, उन्होंने देश में दूसरी और तीसरी बार नरेन्द्र मोदी की सरकार बनने पर 'मोदी 2' और 'मोदी 3' नाम का आम का पेड़ रखा है. इस अनोखे पेड़ में लगने वाले आम को बेचा नहीं जाता, बल्कि इन्हें लोगों में बांटा जाता है. आम का सीजन आते ही जुलाई महीने तक इस पेड़ पर आम पूरा लद चुके होते हैं. ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat) मोदी 2 के बारे में अशोक चौधरी बताते हैं कि यह पेड़ तब लगाया था जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा 2019 प्रधानमंत्री बने. यह पेड़ इरविन और गुलाब खास का क्रॉस कर 2016 में लगा है. उन्होंने कहा कि अब तक यह 8 साल फल दे चुका है. इसमें लगे आम का रंग भी काफी आकर्षक है. आम हल्का बैगानी और केसरिया रंग शुरू में होता है. पूरे पक जाने के बाद आम केसरिया रंग में रंग जाता है. खाने में भी यह आम काफी रसीलेदार होता है. इसमें सिर्फ गुदा ही होता है. यह सुपाच्य भी है. अशोक चौधरी ने कहा कि इस पेड़ की लंबाई 9 से 10 फीट की है. इसमें जितना आम आता है, हमें नहीं लगता दुनिया में किसी भी आम के पेड़ में इतना आम आता होगा. मोदी 3 के बारे में अशोक चौधरी ने कहा कि 2024 में इसे विकसित किया गया है. मालदह को स्वर्ण रेखा से क्रॉस कर इसे लगाया है. देखने में मालदह जैसा होता है. यह आम लेट वैरायटी है. बिहार में एक ही पेड़ पर उगाए 52 किस्म के आम (ETV Bharat) ''मोदी 1 और मोदी 3 आम बगीचा के लिए है, जबकि मोदी 2 को आप किचन गार्डन बना सकते हैं. इसमें 6 महीना तक आकर्षक रंग में आम के टिकोले लगे रहते हैं.''- अशोक चौधरी, मैंगो मैन से मशहूर ग्राफ्टिंग तकनीक से बना पेड़ (ETV Bharat) भागलपुर के जर्दालु को कौन नहीं जानता : बता दें कि भागलपुर अपने जर्दालु आम के लिए विश्व विख्यात है. यहां का जर्दालु आम प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को सौगात के तौर पर हर वर्ष जिला प्रशासन के द्वारा भेजा जाता है. ये भी पढ़ें :- Bihar Jardalu Mango : बिहार के जर्दालू का स्वाद चखेंगे अमेरिका, आस्ट्रेलिया के लोग भागलपुर का जर्दालु, दिल्ली में धूम, 2000 पैकेट आम भेजा गया दिल्ली, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी लेंगे स्वाद