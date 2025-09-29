ETV Bharat / state

सौहार्द की मिसाल: हिंदू परंपरा और मुस्लिम कारीगरों की मेहनत से बनेगा 52 फीट का रावण, ये होगी खासियत

भरतपुर में मुस्लिम परिवार 10 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने की परंपरा निभा रहा है.

Dussehra in Bharatpur
रावण का पुतला तैयार करते कारीगर (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 1:49 PM IST

3 Min Read
भरतपुर: शहर का दशहरा इस बार सांप्रदायिक सौहार्द और परंपरा के अनूठे संगम का गवाह बनेगा. यहां एक ओर हिंदू परंपरा के अनुरूप 52 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा, वहीं दूसरी ओर इसे गढ़ने में मुस्लिम कारीगरों की महीनों की मेहनत झलकेगी. फतेहपुर सीकरी के शनि फारूखी और उनकी टीम ने इस रावण को खास अंदाज में तैयार किया है. पुतले की नाभि पर तीर लगते ही आंखों से अंगारे बरसेंगे. कानों से धुआं निकलेगा और बाएं हाथ में पटाखों की ढाल घूमेगी. यह नजारा न केवल दर्शकों को रोमांचित करेगा, बल्कि भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश भी देगा.

पुतला निर्माता शनि फारूखी ने बताया कि उनका परिवार करीब 10 पीढ़ियों से रावण का पुतला बनाने की परंपरा निभा रहा है. इस बार भी हिंदू पर्व के इस खास आयोजन में मुस्लिम कारीगरों की मेहनत और कौशल ने भाईचारे की मिसाल कायम की है.

उन्होंने बताया कि इस रावण को और रोमांचक बनाने के लिए पुतले में करीब 200 पटाखे लगाए गए हैं. जैसे ही भगवान राम का तीर रावण की नाभि पर लगेगा, पुतले की आंखों से अंगारे बरसेंगे. कानों से धुआं निकलेगा और बाएं हाथ में लगी पटाखों की ढाल घूमेगी. उन्होंने कहा कि यह दृश्य दर्शकों के लिए एक नया अनुभव होगा. हमारी कोशिश रहती है कि हर साल कुछ अलग डिजाइन पेश की जाए. फारूखी ने बताया कि करीब 25 कारीगर बीते एक माह से इस पुतले को तैयार करने में जुटे हुए थे. दिन-रात की मेहनत के बाद अब इस पुतले की तैयारी आखिरी चरण में है. शनि फारूखी पिछले पांच साल से भरतपुर दशहरे के लिए पुतले बना रहे हैं. उन्होंने बताया कि हम कारीगरों को गर्व है कि हमारी कला से समाज में भाईचारे का संदेश जाता है.

इस बार न केवल रावण, बल्कि उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले भी बनाए गए हैं. कुंभकर्ण का पुतला 41 फीट ऊंचा और मेघनाद का पुतला 35 फीट ऊंचा है. जब ये तीनों पुतले एक साथ खड़े होंगे तो दृश्य बेहद भव्य और आकर्षक नजर आएगा. रावण दहन समिति के सचिव डॉ. शैलेश कुमार गर्ग ने जानकारी दी कि दशहरा मैदान में शाम 6:30 बजे रावण दहन होगा. उससे पहले शहर में भगवान श्रीराम की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे. जगह-जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया जाएगा. शाम होते ही जैसे ही दशहरा मैदान में पुतलों का दहन किया जाएगा, रंगीन आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठेगा.

