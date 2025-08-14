नई दिल्ली: देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में शामिल एम्स से डॉक्टरों का लगातार मोहभंग हो रहा है. डॉक्टर अपनी नौकरी के बीच में ही एम्स को छोड़कर जा रहे हैं. यह मुद्दा देश की संसद में भी मौजुदा मानसून सत्र में उठाया गया. इसमें दिल्ली एम्स से भी डॉक्टरों के छोड़ने का मामला शामिल है. दिल्ली एम्स से पिछले 2 सालों में बड़ी संख्या में सीनियर डॉक्टरों ने रिजाइन किया है.

संसद में उठाए गए प्रश्न के अनुसार, दिल्ली एम्स में फैकल्टी के 35 प्रतिशत पद खाली हैं. यहां फैकल्टी के 1306 पद हैं, जिनमें से 462 पद अभी खाली हैं. यही नहीं कि सिर्फ दिल्ली एम्स से ही डॉक्टर छोड़कर जा रहे हैं. देश भर के 20 एम्स में भी यही हाल है. सभी एम्स की बात करें तो पिछले 2 सालों में कुल 429 डॉक्टर एम्स को छोड़कर गए हैं. वहीं, दिल्ली एम्स की बात करें तो दो सालों में 52 डॉक्टर छोड़कर चले गए. इनमें से अधिकतर डॉक्टरों ने प्राइवेट अस्पतालों का रुख किया है. दिल्ली एम्स छोड़ने के पीछे मौजूदा निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास के फैसलों को भी एक कारण बताया जा रहा है.

दिल्ली एम्स में डॉक्टरों पर अकादमिक और क्लिनिकल के अलावा थोपा जा रहा प्रशासनिक कामकाज

एम्स छोड़ने वाले एक सीनियर डॉक्टर ने बातचीत में बताया कि डॉ एम श्रीनिवास ने निदेशक बनने के बाद फैकल्टी स्तर के डॉक्टरों को उनके मुख्य काम के अलावा प्रशासनिक कामकाज भी देना शुरू कर दिया, जिससे डॉक्टरों के ऊपर काम का बोझ अत्यधिक बढ़ गया. उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सबसे बड़ी संतुष्टि अपने मरीज को ठीक करने में होती है यही उसका पहला काम होता है. जब वह यह काम नहीं कर पाएगा तो उसका फिर संस्थान में टिकना मुश्किल है. जब डॉक्टर के ऊपर प्रशासनिक कामकाज का बहुत ज्यादा भार होगा तो ऐसे में फैकल्टी स्तर का डॉक्टर अपने स्टूडेंट को पढ़ाने में कैसे मेहनत कर पाएगा. कैसे वह मरीजों पर ध्यान दे पाएगा. इसके अलावा, एम्स निदेशक ने अपने कुछ चहेते डॉक्टरों को तीन-तीन विभाग के प्रमुख की जिम्मेदारी देकर के दूसरे अन्य योग्य डॉक्टर जो विभागाध्यक्ष बनने के काबिल थे उनको उसका मौका नहीं दिया. इसके चलते भी कई डॉक्टरों का दिल्ली एम्स से मोहभंग हुआ.

दिल्ली एम्स में फैकल्टी स्तर के डॉक्टरों के पास है सिक्योरिटी इंचार्ज और ट्रैफिक कमेटी अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारियां

एम्स छोड़ने वाले एक अन्य सीनियर डॉक्टर ने बताया कि फैकल्टी स्तर के एक डॉक्टर को सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया है. इसी तरह फैकल्टी स्तर के डॉक्टर को एम्स की ट्रैफिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है. एक कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर को इमरजेंसी मेडिसिन का हेड बनाया गया है. इससे साफ है कि यह लोग अपने विभाग का काम देखें या यह फालतू की प्रशासनिक जिम्मेदारियां को संभालें. उन्होंने कहा कि एक फैकल्टी स्तर के डॉक्टर को एम्स का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाना, ट्रैफिक कमेटी का अध्यक्ष बनाना या एक काबिल कार्डियोलॉजिस्ट को एमरजैंसी मेडिसिन के हेड की जिम्मेदारी देना सीधे-सीधे तौर पर उनके खुद के विभाग का काम प्रभावित हो रहा है. इससे एम्स में पेशेंट केयर भी प्रभावित हो रही है. इसको रोकना बहुत जरूरी है. इन समस्याओं का सिलसिला अगर जारी रहा तो आने वाले समय में भी फैकल्टी स्तर के डॉक्टरों का एम्स छोड़ने का सिलसिला जारी रह सकता है.

रोटेटरी हेडसेट को लागू न करना भी है डॉक्टर के एम छोड़ने का एक कारण

एम्स के अन्य फैकल्टी डॉक्टरों ने बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि सभी अस्पतालों में रोटेटरी हेडशिप लागू करके सभी डॉक्टरों को विभागाध्यक्ष बनने का मौका दिया जाएगा. लेकिन, यह व्यवस्था दिल्ली एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ में अभी तक लागू नहीं की गई है. इससे बहुत सारे डॉक्टरों को विभागाध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिल रहा है, जो लोग विभागाध्यक्ष के पद पर हैं रिटायरमेंट होने तक वही लोग उस पद पर जमे हुए हैं, जिससे दूसरे डॉक्टरों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है. इसकी वजह से भी कुछ डॉक्टर दिल्ली एम्स और दूसरे एम्स को छोड़ रहे हैं. जबकि दूसरी जगह प्राइवेट अस्पताल में उन्हें बड़ा पैकेज विभाग का अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ बड़ा एक्स्पोज़र दिया जा रहा है.

प्राइवेट हॉस्पिटलों का बड़ा पैकेज और अन्य सुविधाएं भी हैं डॉक्टरों के सरकारी हॉस्पिटल छोड़ने का कारण

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव डॉ नरेंद्र सैनी ने बताया कि आजकल देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इनमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की संख्या अधिक है. अब मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की डिमांड काफी बढ़ रही है. लेकिन देशभर में मेडिकल फैकल्टी की कमी है तो प्राइवेट फैकल्टी के पास यही विकल्प बचता है कि वह सरकारी अस्पतालों की फैकल्टी को ज्यादा अच्छे पैकेज पर अपने यहां बुला लें. इस समय यही मामला चल रहा है. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के डॉक्टरों को कई गुना ज्यादा पैकेज देने के अलावा कई अन्य तरह की सुविधा भी देते हैं. उन्हें वहां अच्छे रिसर्च करने का भी मौका मिलता है, जिससे वह प्राइवेट संस्थानों की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

इसके अलावा एक सबसे बड़ा कारण सरकारी अस्पतालों चाहे वह एम्स हों या अन्य अस्पताल सभी में बढ़ता मरीजों का बोझ भी है. सरकारी अस्पतालों में ड्यूटी का कोई टाइम नहीं है. डॉक्टर को दो-तीन दिन तक भी लगातार काम करना पड़ता है. उसके बाद ही मुश्किल से छुट्टी मिलती है और उसका कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं मिलता. जबकि, प्राइवेट अस्पतालों में इंसेंटिव भी मिलता है. इसलिए वहां डॉक्टर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं.

एम्स जैसे सरकारी अस्पतालों में पॉलिटिकल प्रेशर भी है डॉक्टरों के छोड़ने का एक कारण

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ अजय लेखी ने बताया कि एम्स जैसे देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में बढ़ते मरीजों के लोड के अलावा डॉक्टरों के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है. हर नेता एम्स में अपना और अपने रिश्तेदारों का इलाज कराना चाहता है. साथ ही वह चाहता है कि डॉक्टर उनको अधिक समय दें और उनका ज्यादा ध्यान रखें. ऐसे में डॉक्टर अपने दूसरे मरीजों को कम समय दे पाते. कई बार आईसीयू और वेंटीलेटर बेड के लिए भी पॉलिटिकल प्रेशर आता है तो डॉक्टर दुविधा में फंस जाते हैं कि किस मरीज को वेंटीलेटर या आईसीयू से हटाएं और किस पॉलिटीशियन या उसके रिश्तेदार को वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं. डॉक्टर अजय लेखी ने यह भी बताया कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ आए दिन मारपीट की घटनाएं भी हो रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर वहां असुरक्षित भी महसूस करते हैं.

दिल्ली में छोड़ने वालों में यह बड़े चेहरे हैं शामिल

पूर्व निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया: दिल्ली एम्स की बात करें तो 2022 से 25 के बीच में कई बड़े चेहरे एम्स छोड़कर गए हैं. इनमें सबसे प्रमुख चेहरे अस्पताल के 2022 तक निदेशक रहे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हैं. डॉ. रणदीप गुलेरिया ने अपना निदेशक का कार्यकाल खत्म होने के कुछ समय बाद ही दिल्ली एम्स से रिजाइन कर दिया था. उन्होंने गुड़गांव में स्थित मेदांता अस्पताल में बतौर पल्मोनरी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर ज्वाइन कर लिया. बता दें कि डॉक्टर गुलेरिया देश के सीनियर पल्मनोलॉजिस्ट हैं. उन्हें अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था.

डॉ एमवी पद्मा श्रीवास्तव: दिल्ली एम्स में न्यूरोलॉजी विभाग की प्रमुख रही डॉक्टर प्रो. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने भी 2023 में दिल्ली एम्स छोड़ दिया था. उन्होंने गुरुग्राम स्थित पारस अस्पताल में विभाग प्रमुख के तौर पर ज्वाइन कर लिया. जानकारों का कहना है कि डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव डॉक्टर गुलरिया के बाद एम्स का निदेशक बनने की प्रबल दावेदारों में शामिल थी. जब उनको निदेशक नहीं बनाया गया तो उसके कुछ समय बाद ही वह एम्स से रिजाइन करके प्राइवेट अस्पताल चली गईं.

प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा: एम्स में आर्थोपेडिक विभाग के हेड रहे प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा भी एम्स निदेशक पद के प्रबल दावेदार थे. लेकिन निदेशक न बनने के बाद नए निदेशक डॉ एम श्रीनिवास के एम्स ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही उन्होंने भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हुए एम्स छोड़ दिया. उसके बाद उन्होंने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लिया.

प्रोफेसर डॉक्टर अतुल शर्मा: दिल्ली एम्स में ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख रहे प्रोफेसर अतुल शर्मा ने भी कुछ कारणों से एम्स से सेवानिवृत्ति ले ली थी. उसके बाद उन्होंने भी प्राइवेट अस्पताल का रुख किया. डॉक्टर अतुल शर्मा भी एम्स के काबिल डॉक्टरों में शामिल थे.

डॉ. एसबीएस देव: एम्स में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर एसबीएस देव ने भी वर्ष 2023 में ही दिल्ली एम्स को छोड़ दिया था. उन्होंने भी प्राइवेट हॉस्पिटल ग्रुप अपोलो में ज्वाइन कर लिया था. डाक्टर एसबीएस देव अपोलो हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

डॉ प्रसून चटर्जी: इस साल मई के महीने में ही एम्स के नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग के वरिष्ठ प्रो. प्रसून चटर्जी ने भी दिल्ली एम्स से रिजाइन कर दिया. उन्होंने भी गुड़गांव में आर्टेमिस अस्पताल में बतौर जेरियर्टिक विभाग के प्रमुख के तौर पर ज्वाइन किया. अस्पताल ने उन्हें अपने यहां जेरियार्ट्रीक विभाग को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है. डॉ. प्रसून चटर्जी 15 साल तक एम्स में कार्यरत रहे. एम्स में नेशनल सेंटर फॉर एजिंग की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा.

