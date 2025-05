ETV Bharat / state

दिल्ली से बिना महरम 51 महिलाएं हज के लिए हुईं रवाना, कौसर जहां ने गले लगाकर किया विदा - DELHI HAJ 2025

बिना महरम 51 महिलाएं हज के लिए हुई रवाना ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 2, 2025 at 10:35 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 10:46 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: 2 मई 2025 को रात 8 बजे चौथी उड़ान मदीना के लिए रवाना हुई. सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या एस.वी-3085 के जरिए 51 बिना महरम महिलाएं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हज की अदायगी के लिए पवित्र शहर मदीना के लिए रवाना हुईं. इस अवसर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, हज कमेटी के कार्यकारी अधिकारी अशफाक अहमद आरफी, डिप्टी कार्यकारी अधिकारी मोहसिन अली और हज कमेटी के अन्य स्टाफ ने इन महिलाओं का स्वागत किया और फूलों से सम्मानित कर उन्हें हज के सफर पर रवाना किया. केंद्र सरकार की कोशिशें से समाज को मिल रहा लाभ

इस मौके पर चेयरपर्सन कौसर जहां ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में केंद्र सरकार की इस सराहनीय पहल से अब समाज के हर वर्ग के लिए सहूलियतें पैदा हो रही हैं.

दिल्ली से हज यात्रा पर रवाना होने वाली 51 महिलाओं में से 20 महिलाएं दिल्ली से, 22 उत्तर प्रदेश से, 2 बिहार से, 4 जम्मू-कश्मीर से, 1 पंजाब से और 2 उत्तराखंड से हैं. 51 महिलाएं हज के लिए हुईं रवाना (SOURCE: ETV BHARAT) 30 अप्रैल से शुरू हुई हज उड़ानों की श्रृंखला की यह चौथी उड़ान थी, जिसके तहत अब तक कुल 1646 हज यात्री हज की अदायगी के लिए मदीना रवाना हो चुके हैं. कौसर जहां ने तीर्थ यात्री महिलाओं की बात सुनी (SOURCE: ETV BHARAT) अब तक रवाना होने वाले यात्रियों में 839 पुरुष और 807 महिलाएं शामिल हैं. आगामी 30 मई तक चलने वाली हज उड़ानों में दिल्ली से कुल 38 उड़ानें होंगी. कौसर जहां ने गले लगाकर किया विदा (SOURCE: ETV BHARAT) इनमें से 15 मई तक की सभी 16 उड़ानें मदीना मुनव्वरा जाएंगी, जबकि 16 मई से 30 मई तक की 22 उड़ानें मक्का मुक्करमा के लिए जेद्दा जाएंगी. कौसर जहां ने गले लगाकर हज के लिए किया रवाना (SOURCE: ETV BHARAT) ये भी पढ़ें- दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से रवाना हुआ हज यात्रियों का पहला जत्था, केंद्रीय मंत्री किरेण रिजिजू ने 399 यात्रियों को किया विदा

