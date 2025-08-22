रांचीः झारखंड के अलग-अलग जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किया जाएगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को रांची के कांके रोड स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है. बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ-साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था.

51 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

मुख्यमंत्री ने आजीवन सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को मुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया. राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई के लिए अनुशंसित एक-एक कैदियों की फाइल पर गंभीरता से विचार किया गया. मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन अधिकारियों के फिडबैक की जानकारी ली. सभी मामलों पर गहन विचार के बाद कुल 51 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी.

कैदियों को नया जीवन शुरू करने के लिए करें प्रेरितः सीएम

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में समीक्षा के बाद राज्य के कारागारों में 14 वर्ष या उससे अधिक समय से सजा काट रहे वैसे कैदी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और जेल में उनका आचरण अच्छा है, उन्हें रिहा किया जाता है. लिहाजा, रिहा हो रहे कैदियों को एक बेहतर सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करना है.

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रिहाई से संबंधित अनुशंसित मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें कैदियों के बीमार होने और कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात कही गई है. इन सभी मामलों के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर ऐसे कैदियों को शारीरिक और मानसिक चिकित्सा प्रदान की जाए. चिकित्सा के उपरांत डॉक्टरों द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार वैसे कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि वे अपना जीवन सुचारु रूप से व्यतीत कर सकें. मुख्यमंत्री ने रिहा हो रहे कैदियों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया है .

470 कैदियों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा का लाभ

अधिकारियों ने सीएम को बताया कि सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सहमति के बाद वर्ष 2019 से अब तक राज्य के कारागारों से 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिसमें 558 कैदियों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया गया है. 61 बंदियों का भौतिक सत्यापन किया जाना बाकी है. यह भी बताया गया कि वर्ष 2019 से अब तक रिहा हुए 619 में से 470 कैदियों को सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजनाओं के लाभ से जोड़ा गया है.

बैठक में ये थे मौजूद

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.

