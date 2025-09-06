ETV Bharat / state

कोटद्वार में 51 किलो गांजा बरामद, महिला सहित 4 गिरफ्तार, रानीखेत में हत्थे चढ़े तस्कर

उत्तराखंड में नशा तस्करी रोकने के लिए पुलिस भी लगातार एक्शन ले रही है. इसके लिए चेकिंग के साथ जागरुक अभियान जोरों पर हैं.

DRUG SMUGGLERS IN UTTARAKHAND
कोटद्वार में 51 किलो गांजा बरामद (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 6, 2025 at 7:22 PM IST

3 Min Read

पौड़ी/अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'ड्रग फ्री देवभूमि 2025' संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों को पकड़ रही है. पौड़ी जिले में पुलिस ने 51 किलो गांजा बरामद किया है. साथ ही अल्मोड़ा के रानीखेत में साढ़े चार लाख की स्मैक तस्करी का मामला सामने आया है.

पौड़ी पुलिस ने कोटद्वार थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर लगभग 51 किलो गांजा बरामद किया है. मौके से चार नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं. जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. बरामद मादक पदार्थों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में लगभग 12.61 लाख रुपये आंकी गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने हाल ही में सभी थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए थे कि जिले में किसी भी स्तर पर नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिसके बाद पौड़ी पुलिस लगातार तलाशी, चेकिंग और छापेमारी अभियान चला रही है.

शुक्रवार रात कोटद्वार पुलिस एवं सीआईयू टीम ने सिद्धबली चेक पोस्ट पर एक संदिग्ध वाहन (संख्या UK-08 T 4245C) को रोका. जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस ने कुल 50.46 किलोग्राम गांजा पाया गया. इसके बाद वाहन सवार चारों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया है.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने जनता से अपील की कि यदि किसी को भी अपने क्षेत्र में नशे के कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

रानीखेत के पिलखोली फलदकोट के पास नशे की तस्करी करने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया है. रानीखेत कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार धनकड़ व प्रभारी एसओजी निरीक्षक भुवन जोशी के नेतृत्व में पुलिस व एसओजी की सयुंक्त टीम ने पिलखोली फल्दाकोट के पास माता घटघटेश्वरी मंदिर के निकट चेकिंग अभियान चलाया. चेकिंग के दौरान एक स्कूटी UK02-B-3495 में सवार दो युवकों को रोका. उनकी चेकिंग के दौरान पुलिस को बागेश्वर के घटवगड वार्ड स्टेशन रोड़ कस्बा बागेश्वर निवासी अनिल कुमार (21 वर्ष) पुत्र जगदीश राम के पास। 8.85 ग्राम स्मैक और करन कुमार (25 वर्ष) पुत्र रंजीत प्रसाद के कब्जे से 7.05 ग्राम स्मैक बरामद हुई. जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पढ़ें- पिथौरागढ़ में हेरोइन कर रही 'पागल', युवाओं पर तस्करों की नजर, नशे से पस्त पहाड़

पढ़ें- उत्तराखंड की जमीन का इस्तेमाल कर रहे नशा तस्कर, पिथौरागढ़ और गुप्तकाशी में NCB पकड़ चुकी महंगी ड्रग्स

For All Latest Updates

TAGGED:

पौड़ी में 51 किलो गांजारानीखेत में चरस तस्करउत्तराखंड में नशा तस्करDRUG SMUGGLERS IN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.