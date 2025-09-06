कोटद्वार में 51 किलो गांजा बरामद, महिला सहित 4 गिरफ्तार, रानीखेत में हत्थे चढ़े तस्कर

ETV Bharat / state

पौड़ी/अल्मोड़ा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 'ड्रग फ्री देवभूमि 2025' संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है. इसी कड़ी में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों को पकड़ रही है. पौड़ी जिले में पुलिस ने 51 किलो गांजा बरामद किया है. साथ ही अल्मोड़ा के रानीखेत में साढ़े चार लाख की स्मैक तस्करी का मामला सामने आया है.

पौड़ी पुलिस ने कोटद्वार थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर लगभग 51 किलो गांजा बरामद किया है. मौके से चार नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं. जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. बरामद मादक पदार्थों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में लगभग 12.61 लाख रुपये आंकी गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने हाल ही में सभी थाना प्रभारियों को साफ निर्देश दिए थे कि जिले में किसी भी स्तर पर नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. जिसके बाद पौड़ी पुलिस लगातार तलाशी, चेकिंग और छापेमारी अभियान चला रही है.

शुक्रवार रात कोटद्वार पुलिस एवं सीआईयू टीम ने सिद्धबली चेक पोस्ट पर एक संदिग्ध वाहन (संख्या UK-08 T 4245C) को रोका. जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ. वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस ने कुल 50.46 किलोग्राम गांजा पाया गया. इसके बाद वाहन सवार चारों व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा दर्ज किया गया है.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. उन्होंने जनता से अपील की कि यदि किसी को भी अपने क्षेत्र में नशे के कारोबार की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.