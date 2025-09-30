बिहार में 51 इंस्पेक्टर को बनाया गया DSP, देखें पूरी लिस्ट
बिहार में 51 पुलिस निरीक्षकों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. उन्हें डीएसपी के पद पर पदोन्नति दी गई है. पढ़ें पूरी खबर
Published : September 30, 2025 at 7:33 PM IST
पटना : बिहार सरकार के गृह विभाग ने मंगलवार को राज्य पुलिस बल में एक अहम निर्णय लेते हुए 51 पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) को पदोन्नति कर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) बना दिया. गृह विभाग के आरक्षी शाखा द्वारा इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया. इस पदोन्नति से पुलिस बल के भीतर नई ऊर्जा और जोश की उम्मीद जताई जा रही है.
51 इंस्पेक्टर बने DSP : गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है, उनमें कई अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. जिन्होंने वर्षों से विधि-व्यवस्था को बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में अहम भूमिका निभाई है. पदोन्नति सूची में शामिल नामों को लेकर उनके परिवारजनों और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है.
किस-किसको मिला प्रमोशन : इस सूची में भभुआ निवासी आशुतोष कुमार का नाम भी शामिल है, जिन्हें इंस्पेक्टर से डीएसपी बनाया गया है. इसी तरह, नजर एजाज अहमद, राजेश कुमार राय, ललन कुमार, कृपा चंद्र जायसवाल, राजीव कुमार लाल, नीरज कुमार पंजियार, अब्दुल गफ्फार, जयशंकर मिश्रा, संजय कुमार सिंह, तारकेश्वर नाथ तिवारी, निर्मल कुमार, आदित्य कुमार, अशोक कुमार, कमलेश्वर मिश्रा, अखिलेश कुमार, सत्येंद्र कुमार मिश्रा, गोपाल प्रसाद और अली साबरी सहित कई अन्य अधिकारियों को भी यह जिम्मेदारी सौंपी गई है.
लंबे समय से शा इंतजार : इन पदोन्नतियों को लेकर पुलिस विभाग में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे अधिकारियों को यह उपलब्धि मिली है. कई पुलिसकर्मियों ने इसे सरकार की ओर से सही समय पर उठाया गया कदम बताया है. उनका मानना है कि इससे पुलिस बल में मनोबल और बढ़ेगा.
संवाद और नकेल की जिम्मेदारी : गृह विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के अनुरूप जिलों और विभागों में तैनाती दी जाएगी. डीएसपी का पद न केवल जिम्मेदारी भरा है बल्कि यह विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. नवपदोन्नत अधिकारी अब पुलिस उपाधीक्षक के रूप में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, आम जनता से सीधा संवाद और अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेदारी निभाएंगे.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इन पदोन्नतियों से जिलों में बेहतर पुलिसिंग देखने को मिलेगी. वहीं, अधिकारी स्वयं इसे अपने करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हुए जनता की सेवा के लिए समर्पित रहने का संकल्प जता रहे हैं. कुल मिलाकर, बिहार सरकार का यह कदम पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम साबित होगा. 51 पुलिस निरीक्षकों का डीएसपी पद पर पदोन्नत होना न केवल विभागीय मनोबल बढ़ाने वाला है, बल्कि इससे आम जनता को भी बेहतर कानून व्यवस्था का लाभ मिलेगा.
दरअसल, बिहार पुलिस सेवा में पदोन्नति की प्रक्रिया कई बार चर्चा में रही है. लंबे समय से कई अधिकारियों की पदोन्नति अटकी हुई थी. लेकिन अब 51 अधिकारियों को एक साथ प्रोन्नति देकर सरकार ने यह संदेश दिया है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वालों को उचित सम्मान जरूर मिलेगा.
