आपातकाल की 50वीं बरसी: भाजपा प्रदेशभर में 25 जून को मनाएगी 'काला दिवस', किए जाएंगे आयोजन - 50TH ANNIVERSARY OF EMERGENCY

मदन राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष,भाजपा ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : June 18, 2025 at 9:25 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 10:05 AM IST 2 Min Read

जयपुर: देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा अभियान चलाएगी. प्रदेश भर में भाजपा 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाएगी. आपातकाल की 50वीं बरसी पर पार्टी बूथ, मंडल, जिला, संभाग स्तर पर कार्यक्रम करेगी. अभियान के जरिए भाजपा लोकतंत्र के काले अध्याय की जानकारी देगी. भाजपा नेता और कार्यकर्ता छात्रों से लेकर प्रबुद्ध नागरिकों तक पहुंचेंगे व कार्यक्रम करेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि पार्टी 25 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी काला दिवस के रूप में मनाएगी. बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम करेंगे ताकि नई पीढ़ी को आपातकाल के काले अध्याय से अवगत करा सकें. 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका के फैसले को चुनौती देते हुए आपातकाल की घोषणा की, जिससे देश में लोकतंत्र की हत्या हुई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : विश्वविद्यालय छात्रों को आपातकाल ​के किस्से सुनाएगी एबीवीपी ये होंगे प्रमुख कार्यक्रम प्रदेश में बूथ, मंडल, जिला, प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम जिला स्तर पर सेमिनार की जाएगी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया जाएगा छात्रों, कॉलेजों तथा शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आपातकाल आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया. चुनावी धांधली की. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और चुनाव रद्द किया तो उन्होंने कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लागू किया. विपक्षी नेताओं को जेल में डाला. मीडिया पर सेंसरशिप लगाई और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ. इस काले दिन की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने को भाजपा प्रदेशभर में जागरूकता अभियान चलाएगी. हमारा उद्देश्य है कि देश की नई पीढ़ी जान सके कि आपातकाल के दौरान क्या हुआ था. लोकतंत्र की कीमत क्या होती है. अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों से अपील की है कि वे काले दिवस को याद करें और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लें.

