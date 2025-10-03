ETV Bharat / state

पौंग डैम से फिर छोड़ा जाएगा 50 हजार क्यूसेक पानी, फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा में अलर्ट

आज पौंग डैम से फिर से पानी छोड़ा जा रहा है. इसको लेकर फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा में अलर्ट जारी किया गया है.

पौंग डैम से फिर छोड़ा जाएगा पानी
पौंग डैम से फिर छोड़ा जाएगा पानी (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पौंग बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर बीबीएमबी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है. सबसे ज्यादा खतरे की घंटी ब्यास किनारे बसे फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों में बज गई है. पिछली बार जब डैम से पानी छोड़ा गया था, तो कई गांव तबाह हो गए थे. खेत-खलिहान और फसलें ब्यास की तेज धार में बह गई थी. अब दोबारा 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने का आदेश जारी हो चुका है. ऐसे में लोगों से नदी-नालों से दूर और सतर्क रहने की अपील की गई है.

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने सूचना दी है कि 4 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से पौंग डैम पावर हाउस की टरबाइनों से करीब 50,000 क्यूसेक और स्पिलवे गेटों से लगभग 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. कुल मिलाकर निकासी 50 हजार क्यूसेक तक रहेगी. प्रशासन ने सिविल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभागों को अलर्ट कर दिया है. वहीं, स्थानीय लोगों को निचले इलाकों और नदी किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है.

बीबीएमबी नोटिफिकेशन
बीबीएमबी नोटिफिकेशन (BBMB notification)

एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती ने कहा, "लोग एक बार फिर सतर्क रहें, ब्यास नदी के किनारे जाने से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें. किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. वहीं, एक बार फिर फतेहपुर और इंदौरा के लोग ब्यास नदी की तेज लहरों से डरे और सहमे हुए हैं. प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि पिछले नुकसान को देखते हुए इस बार कितनी सुरक्षा तैयारी जमीन पर उतर पाती है".

ये भी पढ़ें: सड़क धंसने से फंसी बारात, जाम में अटके दूल्हा-दुल्हन, टिकर खड्ड बनी मुसीबत

