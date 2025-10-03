ETV Bharat / state

पौंग डैम से फिर छोड़ा जाएगा 50 हजार क्यूसेक पानी, फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा में अलर्ट

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पौंग बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर बीबीएमबी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है. सबसे ज्यादा खतरे की घंटी ब्यास किनारे बसे फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों में बज गई है. पिछली बार जब डैम से पानी छोड़ा गया था, तो कई गांव तबाह हो गए थे. खेत-खलिहान और फसलें ब्यास की तेज धार में बह गई थी. अब दोबारा 50 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने का आदेश जारी हो चुका है. ऐसे में लोगों से नदी-नालों से दूर और सतर्क रहने की अपील की गई है.

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने सूचना दी है कि 4 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से पौंग डैम पावर हाउस की टरबाइनों से करीब 50,000 क्यूसेक और स्पिलवे गेटों से लगभग 32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा. कुल मिलाकर निकासी 50 हजार क्यूसेक तक रहेगी. प्रशासन ने सिविल, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभागों को अलर्ट कर दिया है. वहीं, स्थानीय लोगों को निचले इलाकों और नदी किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है.