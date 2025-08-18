वाराणसी: नगर निगम के मिनी सदन में रविवार को हुई बैठक में वक्फ की संपत्तियों के मालिकाना हक की जांच करके नगर निगम की सीमा में शामिल संपत्तियों के सर्वे की तैयारी नगर निगम ने भले अभी शुरू भी न की हो, लेकिन इसके पहले ही वाराणसी के दुर्गाकुंड इलाके में क्षेत्रीय पार्षद अक्षयवर के आपत्ति के बाद सोमवार को नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची.

नगर निगम की टीम ने अभिलेखों की जांच की: क्षेत्रीय पार्षद अक्षयवर ने मिनी सदन की बैठक में अपने क्षेत्र में नगर निगम की आराजी नंबर 2342 भूमि पर वर्ग विशेष के द्वारा कब्जा कर एक इमामबाड़ा की शक्ल देकर वहां रहने की बात बताई थी. इसके बाद सोमवार को वहां नगर निगम की टीम ने पहुंचकर अभिलेखों की जांच की. साथ ही वहां रहने वाले लोगों और संबंधित देखरेख करने वाली समिति के लोगों से इसके कागजात लाने के लिए कहा.

क्षेत्रीय पार्षद अक्षयवर सिंह ने की थी शिकायत: नगर निगम अब इस जगह को खाली करने की तैयारी कर रहा है.र यहां पर बने इमामबाड़े और अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई. वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मिनी सदन की बैठक में क्षेत्रीय पार्षद अक्षयवर सिंह की तरफ से उनके क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की बात संज्ञान में लाई गई थी.

नगर निगम की जमीन पर बनाया गया अवैध इमामबाड़ा: महापौर अशोक तिवारी के निर्देश पर सोमवार को राजस्व विभाग की टीम वहां जांच के लिए पहुंची थी. जांच के दौरान विरोध हुआ. अभिलेखों की जांच की गई. अभिलेखों के मुताबिक वह जमीन नगर निगम के रिकॉर्ड में आराजी नंबर 2342 के आधार पर दर्ज है, लेकिन उस पर अवैध तरीके से इमामबाड़ा बनाया गया और कुछ स्थानीय लोगों ने कब्जा करके वहां रहना शुरू कर दिया. मौके पर एडीएम भी पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत के बाद वहां रह रहे लोगों को उनके कागजात और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया.

दस्तावेज पेश करने के लिए तीन दिन की मोहलत दी गयी: नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से देर शाम तक कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई. अब नगर निगम इस मामले में जांच की कार्रवाई आगे बढ़ाएगा. वहां रह रहे लोगों को तीन दिन के अंदर सारे दस्तावेज नगर निगम में लेकर पहुंचने के लिए कहा गया है.

500 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है इमामबाड़ा: इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारियों ने वक्फ के लोगों से भी बात की है. इस मामले में इमामबाड़े के मुतवल्ली प्यारे हसन और उनके पुत्र साजिद हसन का कहना है कि यह जगह 500 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है. यह वक्फ संपत्ति है. हमारे पास खसरा खतौनी मौजूद है, जिसे वह मान नहीं रहे हैं.

बुधवार को नगर निगम में दस्तावेज पेश किये जाएंगे: उन्होंने कहा कि हम आज से नहीं कई पीढियों से यहां पर रह रहे हैं. यह स्थान दुर्गाकुंड इमामबाड़े के नाम से जाना जाता है. वर्षों पुरानी जगह से हमें अचानक से क्यों हटाया जा रहा है. हमसे कागज अचानक मांगा गया है.

यह बात समझ में नहीं आ रही है. अभी हमारे यहां मुहर्रम के 40 वें कार्यक्रम की तैयारी चल रही है. बुधवार को हम अपने कागजात के साथ नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. हमारे पास सारे कागजात हैं. हमें ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता.

