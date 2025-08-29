ETV Bharat / state

लाहौल स्पीति से 500 पर्यटकों को सुरक्षित भेजा गया मनाली, अब जिले में नहीं फंसा है कोई भी टूरिस्ट: डीसी - TOURISTS SAFELY SENT TO MANALI

लाहौल स्पीति जिला से सभी पर्यटकों को सुरक्षित मनाली की ओर रवाना किया गया.

Published : August 29, 2025 at 7:48 PM IST

कुल्लू: लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बाढ़ के बीच फंसे सभी यात्रियों और टूरिस्टों को प्रशासन ने सुरक्षित मनाली रवाना कर दिया गया है. उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अब लाहौल स्पीति जिले में कोई भी पर्यटक नहीं फंसा है.

बता दें कि उपायुक्त लाहौल-स्पीति किरण भड़ाना ने शुक्रवार को भी बाढ़ प्रभावित पागल नाला और तेलिंग नाला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की.

पर्यटकों को सुरक्षित किया गया रवाना

डीसी ने किरण भड़ाना बताया, "बाढ़ के कारण फंसे सभी पांच सौ पर्यटकों को प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित मनाली की तरफ पहुंचा दिया है. वर्तमान में लाहौल में कोई भी पर्यटक फंसा हुआ नहीं है. स्थानीय प्रशासन और बचाव दलों की तत्परता से यह कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया गया".

आवश्यक सेवाओं की बहाली

उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित विद्युत, दूरसंचार और जल आपूर्ति सेवाओं को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया गया है. क्षेत्र में सामान्य जनजीवन को सुचारू करने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं. ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीसी लेह के साथ समन्वय स्थापित किया गया, जिसके तहत 10,000 लीटर पेट्रोल और 10,000 लीटर डीजल की आपूर्ति की जा रही है. कुछ ईंधन टैंकर जो मार्ग में बाधाओं के कारण रुके थे, अगले 24-48 घंटों में अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिए जाएंगे.

राहत और बचाव कार्य

प्रशासन द्वारा सड़कों पर फंसे ट्रकों को निकालने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है, जिसे अगले दो-तीन दिनों में पूर्ण करने का लक्ष्य है. प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा भोजन, पीने का पानी, सूखा राशन, कंबल और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की जा रही है. ट्रक चालकों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. ताकि कोई भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे. किसानों की फसलों को बाढ़ से हुए नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्रभावित खेतों की फसलों को सुरक्षित उठाने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा रही है.

डीसी किरण भड़ाना ने जनता से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को सामान्य करने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं. जनता से अनुरोध है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.

