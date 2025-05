ETV Bharat / state

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी DTC की 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें, जानिए- अगले महीने का 'स्पेशल प्लान'

DTC के बेड़े में दो महीनों में जुड़ेगी 500 नई इलेक्ट्रिक बसें ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली : दिल्ली की सड़कों से समय के साथ पुरानी हो चुकी डीटीसी की लो फ्लोर बसों की जगह अब नई इलेक्ट्रिक बसें जुड़ रहीं है. दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नई इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की समीक्षा बैठक में बताया कि नई इलेक्ट्रिक बसों से सार्वजनिक परिवहन को तेजी से बदला जा रहा है, जिससे दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया जा रहा है और इसके तहत अगले दो महीने में बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो जाएंगी. तो वहीं इस साल के अंत तक एक हज़ार नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल हो जाएंगी. नई बसों की तैनाती से मिलेगी बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा: परिवहन मंत्री ने कहा कि नई बसों की तैनाती होने से राजधानी के नागरिकों को बेहतर ट्रांसपोर्ट का फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि राजधानी के नागरिकों को साफ-सुथरी और बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फायदा लोगों को मिल सके. नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से दिल्ली को ईवी राजधानी बनाने का हमारा संकल्प पूरा होगा. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली में नई ई-बसों की उपलब्धता को लेकर की गई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी, स्विच मोबिलिटी, जेबीएम जैसी प्रमुख बस कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. नई इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती से बेहतर होगी ट्रांसपोर्ट सुविधा-परिवहन मंत्री (ETV BHARAT) सार्वजनिक परिवहन को तेजी से बदलने की है कोशिश : डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा, "हम सार्वजनिक परिवहन को तेजी से बदल रहे हैं. अगले दो महीनों में दिल्ली की सड़कों पर 500 ई-बसें चलेंगी और साल के अंत तक 1000 और बसें इसमें जुड़ेंगी, इन नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत दिल्ली को देश की ई-कैपिटल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है." उन्होंने संबंधित एजेंसियों को प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा, नई इलेक्ट्रिक बसों को जल्द से जल्द दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाए राजधानी में प्रदूषण रहित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और मजबूत हो. नई बसों की तैनाती से मिलेगी बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा (ETV BHARAT) बस प्रदाता कंपनी को EV चार्जिंग इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करने के निर्देश : इस बैठक के दौरान परिवहन विभाग ने अवगत कराया कि विभिन्न बस डिपो पर सिविल कार्यों एवं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की प्रक्रिया तीव्र गति से अपने अंतिम चरण में पहुँच चुकी है. परिवहन मंत्री ने बस प्रदाता कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे इलेक्ट्रिक बसों की डिलीवरी में तेजी लाएं और सभी प्रमुख डिपो में EV चार्जिंग इंस्टॉलेशन सुनिश्चित करें इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सुनिश्चित करें, जिससे ई-बसों का कुशल संचालन समयबद्ध तरीके से संभव हो सके. दो महीने में बेड़े में 500 नई इलेक्ट्रिक बसें होंगी शामिल (ETV BHARAT) 12 किलोमीटर के छोटे रूट्स पर चलायी जाएगी ई-बसें : दिल्ली के मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में बीते दिनों DEVI इलेक्ट्रिक बसों के शामिल करने के बाद रूट निर्धारित हो चुका है. ये ई-बसें लगभग 12 किलोमीटर के छोटे रूट्स पर चलाई जा रही हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां 12 मीटर लंबी बसों का संचालन चुनौतीपूर्ण होता है. इस रेशनलाइजेशन के ज़रिए DEVI बसें, जो लास्ट-माइल कनेक्टिविटी की सुविधा देती हैं. परिवहन मंत्री ने कहा कि DEVI बसों और उनके रूट्स के बारे में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोग इस पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्प को अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें. ये भी पढ़ें : DTC की कमाई का खुलने जा रहा एक और जरिया...अगले महीने से किराए पर दी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें 'देवी' बसों को नमो भारत स्टेशनों से जोड़ने की तैयारी, यात्रियों का सफर होगा अब और आसान

