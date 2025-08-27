ETV Bharat / state

शातिर ठग की 1.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क; हापुड़ में पैसा दोगुना करने के नाम पर किया था 500 करोड़ का फ्रॉड - HAPUR FRAUD CASE

गढ़ सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि चांदनेर निवासी मुकेश कुमार पुत्र विशंभर सिंह पर थाना बहादुरगढ़ में पांच मुकदमे दर्ज हैं.

ठगी करने वाले आरोपी की 1.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क.
ठगी करने वाले आरोपी की 1.90 करोड़ की संपत्ति कुर्क. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 8:21 AM IST

3 Min Read

हापुड़: जिला प्रशासन द्वारा संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है. गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी की 1 करोड़ 90 लाख रुपए की दो संपत्तियां कुर्क कर दी हैं. गांव में मुनादी कराई गई और अवैध तरीके से खरीदी गई खेती की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया.

हापुड़ जिले के एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार पुत्र विशंभर सिंह निवासी बहादुरगढ़, हापुड़ ने जिला गाजियाबाद में तीन प्लाट और जिला बुलंदशहर में कृषि भूमि खरीदी थी. आरोपी और उसके साथियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गाजियाबाद और बुलंदशहर की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है.

हापुड़ पुलिस ने लगाया बोर्ड, की गई मुनादी. (Video Credit: ETV Bharat)

18 महीने में पैसा दोगुना करके ठगी: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम चांदनेर निवासी मुकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर निफ्टेक ग्लोबल नाम से कंपनी बनाई थी. इन लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हापुड़ और आसपास के क्षेत्र में लोगों को निवेश करने पर 18 महीने में पैसे दोगुना करने का लालच दिया था.

अचानक कंपनी बंद करके फरार: इतनी जल्दी पैसा दोगुना होने के लालच में हापुड़ और आसपास के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए का निवेश किया. वह सभी कंपनी के झांसे में फंस गए. इसके बाद कंपनी मालिक ने अचानक कंपनी बंद कर दी और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया. सभी आरोपियों के खिलाफ दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेज दिया था.

500 करोड़ रुपए की ठगी: इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करके कुर्की की कार्रवाई कर रही है. यह घोटाला लगभग 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की है.

गढ़ सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ के ग्राम चांदनेर निवासी मुकेश कुमार पर कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी ठग मुकेश कुमार की गाजियाबाद में स्थित तीन प्लाट जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा है और बुलंदशहर में स्थित कृषि भूमि जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है. दोनों जगह की संपत्ति को जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की है.

न्यायालय के आदेश पर दोनों गाजियाबाद के प्लाट और बुलंदशहर की कृषि भूमि पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगाकर गांव में मुनादी करा दी गई है. आरोपियों और उनके परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की जांच लगातार जारी है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर छेड़खानी; खुद को बचाने के लिए ई-रिक्शा से कूदी युवती, 3 आरोपी गिरफ्तार

हापुड़: जिला प्रशासन द्वारा संगठित गैंगस्टर अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है. गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अपराधी की 1 करोड़ 90 लाख रुपए की दो संपत्तियां कुर्क कर दी हैं. गांव में मुनादी कराई गई और अवैध तरीके से खरीदी गई खेती की जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा दिया गया.

हापुड़ जिले के एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि आरोपी मुकेश कुमार पुत्र विशंभर सिंह निवासी बहादुरगढ़, हापुड़ ने जिला गाजियाबाद में तीन प्लाट और जिला बुलंदशहर में कृषि भूमि खरीदी थी. आरोपी और उसके साथियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है. कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन और गढ़ मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गाजियाबाद और बुलंदशहर की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की गई है.

हापुड़ पुलिस ने लगाया बोर्ड, की गई मुनादी. (Video Credit: ETV Bharat)

18 महीने में पैसा दोगुना करके ठगी: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कुछ वर्ष पहले हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम चांदनेर निवासी मुकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर निफ्टेक ग्लोबल नाम से कंपनी बनाई थी. इन लोगों ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा हापुड़ और आसपास के क्षेत्र में लोगों को निवेश करने पर 18 महीने में पैसे दोगुना करने का लालच दिया था.

अचानक कंपनी बंद करके फरार: इतनी जल्दी पैसा दोगुना होने के लालच में हापुड़ और आसपास के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए का निवेश किया. वह सभी कंपनी के झांसे में फंस गए. इसके बाद कंपनी मालिक ने अचानक कंपनी बंद कर दी और करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गया. सभी आरोपियों के खिलाफ दर्जनभर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भी भेज दिया था.

500 करोड़ रुपए की ठगी: इस मामले में पुलिस लगातार आरोपियों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों को जब्त करके कुर्की की कार्रवाई कर रही है. यह घोटाला लगभग 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश की करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की है.

गढ़ सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि थाना बहादुरगढ़ के ग्राम चांदनेर निवासी मुकेश कुमार पर कुल पांच मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपी ठग मुकेश कुमार की गाजियाबाद में स्थित तीन प्लाट जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा है और बुलंदशहर में स्थित कृषि भूमि जिसकी कीमत करीब 90 लाख रुपए है. दोनों जगह की संपत्ति को जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की है.

न्यायालय के आदेश पर दोनों गाजियाबाद के प्लाट और बुलंदशहर की कृषि भूमि पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड लगाकर गांव में मुनादी करा दी गई है. आरोपियों और उनके परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों की जांच लगातार जारी है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर छेड़खानी; खुद को बचाने के लिए ई-रिक्शा से कूदी युवती, 3 आरोपी गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

करोड़ों की संपत्ति कुर्क हापुड़HAPUR FRAUD CASE ACTION TAKEN500 CRORE FRAUD DOUBLING MONEYHAPUR ACCUSED PROPERTY SEIZEDHAPUR FRAUD CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

आज बच्चे-टीचर साथ डांस करते हैं, हम तो खुलकर बोल भी नहीं पाते थे...शुभांशु शुक्ला पहुंचे अपने स्कूल, बचपन की यादें शेयर कीं

यूपी में इको-टूरिज्म को लगेंगे पंख; लखीमपुर की चंदन चौकी में वेलनेस सेंटर, एडवेंचर एक्टिविटी की मिलेगी सुविधा, जानें योगी सरकार का प्लान

LDA का ऐलान; नई कॉलोनियों में जमीन देने वाले किसानों को 8 दिन में मिलेगा 4 गुना मुआवजा

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दशहरा, दिपावली, छठ पर यात्रियों को राहत, रांची-गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.