आपातकाल के 50 साल; 'कोर्ट इंदिरा गांधी का लोकसभा के लिए निर्वाचन अमान्य घोषित करता है...' और हिल गई सबसे मजबूत लोकतंत्र की नींव - 50 YEARS OF EMERGENCY

आपातकाल के 50 साल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 25, 2025 at 11:27 AM IST | Updated : June 25, 2025 at 11:52 AM IST 12 Min Read

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 24 में 50 वर्ष पहले जो हुआ, उसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को झकझोर कर रख दिया. देश की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी उस दिन कटघरे में थीं और सामने न्याय की कुर्सी पर बैठे थे एक शांत, दृढ़निश्चयी न्यायाधीश जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कोर्ट में पेश होना था, खुद की गवाही के लिए. प्रधानमंत्री की कुर्सी की भी अपनी मर्यादा थी. लिहाजा जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की कुर्सी से ठीक डेढ़ इंच छोटी कुर्सी प्रधानमंत्री के लिए रखी गई. इंदिरा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुईं तो उनकी सिक्योरिटी को बाहर ही रोक दिया गया. देश में आपातकाल लगने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर संवाददाता की रिपोर्ट. (Video Credit; ETV Bharat) इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले 57 सालों से प्रैक्टिस कर रहे सीनियर एडवोकेट सतीश त्रिवेदी बताते हैं कि हाईकोर्ट परिसर के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा खुद वकीलों ने की. मानव घेरा बनाकर इंदिरा गांधी को कोर्ट रूम में पेश किया गया. उनकी गवाही हुई. इसके बाद फैसला रिसर्व कर लिया गया. फिर 12 जून 1975 काे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर 24 में सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर जैसे ही जस्टिस जग माेहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट से निर्वाचन रद करने का फैसला सुनाया, मानो देश की राजनीति में भूचाल आ गया हो. जस्टिस सिन्हा के आदेश में क्या कहा: जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में कहा, रेस्पोंडेंट नंबर 1 श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी का लोकसभा के लिए निर्वाचन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 100(1)(b), 100(1)(d)(i) और (iv) के अंतर्गत अमान्य घोषित किया जाता है. उन्हें इस आदेश की तारीख से 6 साल के लिए अमान्य घोषित किया जाता है." इंदिरा के 6 साल चुनाव लड़ने पर लगी रोक: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद होने से सिर्फ एक कुर्सी ही नहीं हिली, पूरा लोकतंत्र हिल गया. जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के रायबरेली से लोकसभा निर्वाचन को राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस की सुनवाई करते हुए रद कर दिया था. साथ ही उनके अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा का 12 जून 1975 को सुनाया गया ऐतिहासिक फैसला भारतीय लोकतंत्र की दिशा तय करने वाला साबित हुआ. यह पहला मौका था जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी गड़बड़ियों के आरोप में अदालत में पेश होना पड़ा. फैसले से पहले, 18 और 19 मार्च को वह स्वयं कोर्ट में हाजिर हुई थीं. इसके लिए वे 17 मार्च को प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) पहुंच गई थीं. हाईकोर्ट का आदेश कल्पना से परे: हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी कहते हैं, “यह भारतीय न्यायपालिका का सबसे साहसिक दिन था. एक मौजूदा प्रधानमंत्री के चुनाव को रद कर देना, वो भी भारी राजनीतिक दबाव और माहौल के बीच, यह कल्पना से परे था.” इंदिरा गांधी के खिलाफ 258 पन्नों का फैसला: इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश त्रिवेदी बताते हैं, "जिस दिन फैसला आया, उस दिन न्यायाधीश जगमोहन सिन्हा के पास जो 258 पन्नों की फाइल थी, उसमें न केवल एक राजनेता का भविष्य लिखा था, बल्कि भारतीय राजनीति की आगे की दशा-दिशा भी छिपी थी. फैसले के महत्व को देखते हुए अदालत में प्रवेश को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए थे. इंदिरा की कोर्ट में पेशी के लिए वकीलों को मिले थे स्पष्ट निर्देश: सतीश त्रिवेदी बताते हैं, “फैसले के एक दिन पहले अदालत ने आदेश दिया कि किसी भी सुरक्षा बल या पुलिसकर्मी को कोर्ट के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. वकीलों ने ही कोर्ट परिसर में मानवीय सुरक्षा घेरा बनाया. अदालत की यह व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता और गरिमा का प्रतीक थी. जज की कुर्सी से डेढ़ इंच नीची थी इंदिरा गांधी की कुर्सी: पेशी के दौरान प्रधानमंत्री को एक कुर्सी दी गई थी जो उपस्थित वकीलों की अपेक्षा ऊंची थी, परंतु न्यायाधीश की कुर्सी से डेढ़ इंच नीची. सतीश त्रिवेदी के अनुसार, “यह संकेत था कि देश का कोई भी नागरिक न्याय के मंच पर समान है, चाहे वह प्रधानमंत्री ही क्यों न हो.” पीएम इंदिरा के सम्मान में कोई वकील खड़ा नहीं हुआ: कोर्ट में सभी वकीलों को सख्त निर्देश दिया गया था कि किसी के सम्मान में खड़ा न हुआ जाए, क्योंकि कोर्ट में सम्मान केवल न्यायाधीश के लिए आरक्षित होता है. लिहाजा जब इंदिरा गांधी कोर्ट रूम में अंदर आईं तो कोई भी अधिवक्ता अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं हुआ. इंदिरा की कोर्ट में सुनवाई के समय चर्चित हस्तियां भी थीं मौजूद: 12 फरवरी 1975 को सुनवाई के दौरान कई चर्चित हस्तियों की गवाही हुई. इंदिरा गांधी की ओर से पीएन हक्सर पेश हुए. वहीं राजनारायण की ओर से लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और एस निजलिंगप्पा ने गवाही दी. वकील के रूप में एससी खरे, शांति भूषण, आरसी श्रीवास्तव, अटॉर्नी जनरल नीरेन डे और यूपी के महाधिवक्ता एसएन कक्कड़ कोर्ट में मौजूद रहे. इंदिरा गांधी पर लगे 7 आरोपों में से 5 हो गए थे खारिज: सीनियर जर्नलिस्ट अनुपम मिश्र बताते हैं कि इंदिरा गांधी पर कुल सात आरोप लगे थे, जिनमें से पांच अदालत ने खारिज कर दिए थे. केवल दो मामलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (7) के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण माना गया. किस आधार पर कोर्ट ने इंदिरा का आचरण भ्रष्ट माना: पहला, सरकारी अधिकारियों की चुनावी गतिविधियों में मदद लेना और दूसरा एक विशेष सरकारी अधिकारी द्वारा प्रचार का प्रबंधन कराना, जबकि वह उस समय औपचारिक रूप से सरकारी सेवा में था. अनुपम मिश्र कहते हैं कि यह सिर्फ तकनीकी उल्लंघन नहीं था, बल्कि शासन की नींव को चुनौती देने वाला गंभीर मामला था. अगर ऐसा स्वीकार कर लिया जाता तो चुनावी निष्पक्षता हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकती थी.

अनुपम मिश्रा का कहना है कि उस फैसले से जुड़े सभी लोगों के बारे में अभी तक जिक्र होता है. इंदिरा गांधी के वकील सतीश चंद्र खरे साहब उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल थे. बाद में उनके बेटे बीएन खरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने. इंदिरा गांधी को मुकदमा हराने वाले राज नारायण देश के स्वास्थ्य मंत्री बने. उनके वकील शांति भूषण लॉ मिनिस्टर बने. जहां तक फैसले का सवाल था, इसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं थीं. कुछ लोगों को मानना था कि बोल्ड और बड़ा पैसला था. कुलदीप नैयर जैसे लोगों का कहना था कि यह फैसला कुछ इस तरह से था कि ट्रैफिक उल्लंघन के लिए जैसे फांसी की सजा दे दी गई हो. राजनारायण की याचिका से शुरू हुआ था मामला: 1971 के चुनाव में रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता राजनारायण ने चुनावी गड़बड़ी और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. यह मामला पहले ब्रिटिश जज विलियम ब्रूम के पास था, जो बाद में सेवानिवृत्त हो गए. उसके बाद यह याचिका जस्टिस सिन्हा को सौंपी गई. फैसले के प्रमुख बिंदु क्या थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर रायबरेली लोकसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और चुनाव कानूनों के उल्लंघन का आरोप था.

सरकारी अफसरों (जैसे डीएम, एसपी) की चुनावी मंचों और बिजली जैसी व्यवस्थाओं में तैनाती.

चुनाव प्रचार के लिए सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की मदद.

इन बिंदुओं को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(7) के तहत भ्रष्ट आचरण माना गया. फैसले के बाद क्या हुआ यह स्वतंत्र भारत का पहला और इकलौता मामला है जब किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का निर्वाचन न्यायालय द्वारा अवैध करार दिया गया.

यह वही फैसला था, जिसने आपातकाल की नींव रखी और लोकतंत्र बनाम तानाशाही की बहस को जन्म दिया.

इंदिरा गांधी को अंतरिम प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति मिली, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेने की शर्त के साथ.

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निष्प्रभावी कर दिया था. इसलिए इस फैसले की कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने स्क्रूटनी नहीं हुई.

इसके बाद 25 जून 1975 की रात देश में आपातकाल लागू हुआ.

विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी, प्रेस सेंसरशिप और नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लग गई.

जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई.

प्रेस पर सेंसरशिप लागू हुई, अखबारों ने विरोध में संपादकीय पेज खाली छोड़कर प्रकाशन किए.

ये भी पढ़ेंः क्या है बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर विवाद? गोस्वामी समाज योगी सरकार और सुप्रीम कोर्ट का क्यों कर रहा विरोध

